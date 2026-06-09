Endesa y Cruïlla renuevan el acuerdo para mantener el festival 100 % electrificado y con energía renovable

Endesa vuelve a situar el Festival Cruïlla como el primer y único gran festival de música del Estado que funciona íntegramente con electricidad de origen renovable y sin necesidad de generadores de combustibles fósiles. Por cuarto año consecutivo, la compañía impulsa este modelo energético en el recinto del Parc del Fòrum, consolidando una apuesta que este año se refuerza con la renovación del acuerdo entre Endesa y el festival para los próximos tres años.

Gracias a este modelo de electrificación completa, el Cruïlla elimina el uso de grupos electrógenos de gasóleo y reduce de forma significativa el impacto ambiental asociado a la generación eléctrica, consolidándose como referente en sostenibilidad dentro del sector de los grandes eventos. En la última edición, el festival consumió 61.640 kWh, lo que supuso una reducción de 17.259 kg de CO2 emitidos a la atmósfera. Dicho de otra manera, el paso dado por Cruïlla de la mano de Endesa para electrificar su consumo energético ha sido clave en su apuesta de reducir de forma tangible la reducción de emisiones.

Este modelo es posible gracias al uso de la red del Parc del Fòrum, alimentada con electricidad de origen renovable, y a la infraestructura y capacidad operativa desplegada por Endesa, que garantiza un suministro estable, seguro y adaptado a las necesidades de un evento de gran formato.

Una alianza consolidada para la sostenibilidad cultural

La colaboración entre Endesa y el Festival Cruïlla se inició en 2023 con el objetivo de demostrar que es posible celebrar grandes eventos con un modelo energético más sostenible. Desde entonces, el festival se ha consolidado como el primer y de momento único de los 1.000 festivales de música en vivo que se celebran en nuestro país, que está festival de música en España completamente electrificado y alimentado con energía verde.

La renovación del acuerdo para los próximos tres años refuerza esta apuesta compartida y asegura la continuidad de un modelo que combina innovación técnica, servicio público y compromiso con la transición energética.

Plan específico de electrificación, vigilancia y respuesta rápida

Para asegurar el correcto funcionamiento eléctrico durante los cuatro días del festival, Endesa replantea la red de distribución y activa un plan específico que integra medidas técnicas, operativas y de monitorización:

Reconfiguración de la red eléctrica: dedicación de una línea de media tensión exclusiva para el Parc del Fòrum y desvío de los consumos habituales a líneas alternativas, con conexión adicional para garantizar redundancia.

Revisión preventiva de las instalaciones: inspección completa de los centros de transformación y sistemas de maniobra, incluyendo termografías para detectar posibles puntos críticos.

Suspensión de trabajos programados: paralización de cualquier actuación de mantenimiento prevista en la red de la zona durante los días del festival.

Equipos de respuesta rápida: despliegue sobre el terreno de equipos de intervención con apoyo continuo desde el Centro de Control de Endesa.

Monitorización en tiempo real: seguimiento constante de los consumos eléctricos para anticipar y gestionar cualquier incidencia.

Reconfiguración posterior: restitución del esquema habitual de la red una vez finalizado el festival.

Este dispositivo permite asegurar la continuidad del servicio y garantizar las condiciones necesarias para que la actividad del festival se desarrolle con normalidad sin afectar al resto de clientes conectados a las mismas líneas eléctricas.

Sistema de reutilización de vasos y gestión de residuos

En paralelo a la electrificación, Endesa también contribuye a la reducción de residuos a través del sistema de vasos reutilizables del festival. Este modelo permite minimizar el uso de envases de un solo uso mediante la recogida selectiva, la limpieza y la reutilización continuada de los vasos durante toda la celebración del Cruïlla. Así, se impulsa un circuito de consumo más eficiente y se refuerza la apuesta por un evento con menor impacto ambiental.

Accesibilidad energética y experiencia inclusiva

En el marco del festival, Endesa también contribuye a mejorar la experiencia del público con acciones vinculadas a la accesibilidad. Entre estas iniciativas, destaca la disponibilidad de soluciones como cascos reductores de ruido dentro de los recursos para facilitar una experiencia más accesible para todos los asistentes.