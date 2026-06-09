Esta mañana se ha celebrado el acto de inauguración de la séptima edición del Foro de las Ciudades de IFEMA MADRID, evento dedicado al intercambio de ideas y proyectos sobre el camino que han de seguir las ciudades para convertirse en espacios más habitables, sostenibles, inclusivos, participativos y resilientes.

Bajo el lema, Soluciones innovadoras para el desarrollo urbano sostenible, el Foro ofrecerá, desde hoy y hasta el jueves 11 de junio, un completo programa de actividades que se desarrollará en sus cuatro auditorios (1-Desarrollo Urbano Sostenible; 2-Ciudad Innovadora; 3-Ciudad Circular y 4 Bienestar Humano), en el pabellón 9 del recinto ferial madrileño.

Este año, el evento vuelve a coincidir con la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA; el Global Mobility Call; la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR, y por primera vez con la nueva feria y congreso SocioCARE.

Expertos y ciudades

Más de 200 expertos y de 50 ciudades de España, Europa y América Latina participarán en las 35 sesiones que forman parte del programa oficial. El Foro también acogerá el acto de entrega de la tercera edición del Premio Árbol.

El evento cuenta además con el apoyo institucional de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de más de 40 organizaciones, como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), ONU-Habitat o la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)

Acto de inauguración

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha sido el encargado de encabezar esta mañana el acto de inauguración del Foro de las Ciudades.

Durante su intervención, Martínez-Sicluna ha recordado que «hablar de ciudades no es hablar sólo de movilidad y tecnología, sino referirnos a la vida de millones de personas».

«Las ciudades son el lugar donde los grandes retos se convierten en realidades muy concretas, como calles accesibles, autobuses que permiten a las personas mayores acudir a sus centros de salud o edificios rehabilitados», ha añadido.

Socios esenciales

A continuación, Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, ha destacado que desde la Comisión Europea consideran que las ciudades no son meras beneficiarias de las políticas públicas, sino «socios esenciales para construir el futuro de Europa».

Dicha construcción debe atender a retos urbanos como «la adaptación al cambio climático” y la transición a una economía circular «que debe ser la base de nuestro desarrollo», según Calleja.

Realidades locales

Por su parte, Ruud Schuthof, subdirector regional de ICLEI Europa, ha destacado que «las ciudades se están convirtiendo cada vez más en lugares donde las crisis globales se convierten en realidades locales».

En palabras del representante de la organización europea: «Cambio climático, escasez de vivienda, fragmentación social, retroceso democrático e inestabilidad geopolítica… no son tendencias abstractas, sino experiencias que vivimos en nuestros barrios, escuelas y espacios públicos».

Escucha activa

Tras el representante de ICLEI ha sido el turno de Javier Irigoyen, director general de FCCenviro Atlantic, quien ha remarcado que una de las claves del éxito de esta compañía «es la escucha activa de los ayuntamientos».

«Es fundamental oír a los responsables municipales y saber cuáles sus motivaciones y qué es lo que nos demanda la sociedad en cada momento», ha insistido Irigoyen.

Innovación y sostenibilidad

También ha participado en la inauguración de esta séptima edición del Foro de las Ciudades Almudena Maíllo, titular del Área Delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

En su discurso, Maíllo ha señalado que «la ciudad de Madrid es un claro ejemplo que demuestra cómo se pueden combinar innovación y sostenibilidad, lo que supone una fuente constante de generación de oportunidades». También ha elogiado el «trabajo en red» que se desarrolla en la UCCI, donde es posible «escuchar y aprender de otras ciudades”.

Finalmente, Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, ha puesto en valor que esta nueva edición del foro ha dado «un salto cualitativo con la participación de ciudades y municipios de todo el mundo que convierten a este evento en un auténtico laboratorio global de soluciones urbanas».

Patrocinadores

El Foro de las Ciudades de Madrid ha sido patrocinado este año por empresas especializadas en economía circular y de gestión de residuos, como FCC Medio Ambiente, PreZero España y Ecoembes.

También figuran como patrocinadores dos desarrollos urbanísticos madrileños, como son Crea Madrid Nuevo Norte y Valdecarros Madrid, así como la red de ciudades mediterráneas MedCities.

Además, el evento ha contado con varios Partner Internacional, que promueven el evento en otros países y ayudan en la detección de los mejores proyectos y ponentes. En 2026 el Foro cuenta con ICLEI Europa, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Tecnalia, IDOM y Broadway Malyan.

Laboratorios

El Foro de las Ciudades de Madrid es un evento bienal que se celebra los años pares, lo cual no significa que la actividad pare entre cada edición, sino todo lo contrario.

Así lo demuestran los laboratorios online, que son encuentros temáticos que sirven para preparar el programa oficial del foro, y en los que participan expertos dedicados a los temas que suelen marcar la agenda del evento (economía circular, bienestar humano, regeneración urbana y digitalización).

Alianzas

El foro impulsa además la Alianza para la Innovación Urbana, iniciativa con la quiere dar un impulso, así como mayor continuidad, al trabajo colaborativo entre ediciones.

Esta alianza como una plataforma abierta, transversal y dinámica que busca consolidar una red permanente de colaboración entre administraciones, empresas, universidades y expertos, con el objetivo de avanzar en el diseño de ciudades más sostenibles, inteligentes y resilientes.