Un reportaje sobre el agua en Extremadura gana la décima edición del Premio de Periodismo Aqualia

La sede de la Asociación de la Prensa de Madrid ha acogido esta mañana la ceremonia de entrega de la décima edición del Premio de Periodismo de Aqualia, un galardón que alcanza su primer gran aniversario con más de 600 trabajos presentados desde su lanzamiento. El acto ha reunido a los ganadores de las ediciones anteriores en un homenaje al periodismo especializado en agua.

El reportaje El agua que nos une: un viaje por la realidad hídrica de Extremadura, emitido en COPE Extremadura y elaborado por la periodista Celia Lafuente López, se ha alzado con el primer premio entre los 79 trabajos presentados en esta edición. La pieza aborda los beneficios, impactos y la necesidad de gestionar el agua de forma eficiente ante la emergencia climática.

Rigor y pluralidad

El jurado ha destacado que el reportaje «encarna los valores del certamen, combinando rigor periodístico, pluralidad de voces y una profunda radiografía del impacto socioeconómico del agua en el territorio». Santiago Lafuente, CEO de Aqualia, fue el encargado de entregar el galardón en el acto celebrado en la capital.

El primer accésit ha recaído en Álvaro Gómez Casado por Nuevas tecnologías para atajar las fugas de agua, emitida en Onda Cero Segovia. El segundo accésit ha sido para Jesús Mudarra Maqueda por El trabajo invisible de los custodios del agua de Jaén, difundido en Jaén Hoy.

Dos menciones especiales

Las menciones especiales han reconocido a Martín Mucha Manani por Los equilibristas del agua (y el gran desborde que han controlado), publicado en El Mundo, y a Griselda Romero Vílchez por España ante la falta de inversión en agua, en la revista especializada Retema. Los premios están dotados con un total de 11.000 euros, el doble para el ganador por el décimo aniversario.

El CEO de Aqualia subrayó durante el acto que «estamos en un momento de transformación del sector y es necesario comunicarlo», y reafirmó la alianza entre la industria del agua y el periodismo especializado. Por su parte, Rubén Esteller, director adjunto de El Economista, impartió una ponencia en la que defendió que el periodismo especializado debe «ayudar a entender aquello que sostiene nuestra vida diaria antes de que deje de funcionar».

613 trabajos en diez años

El jurado ha estado integrado por seis profesionales de la comunicación y la gestión de servicios urbanos del agua, entre ellos la presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), María García, y el periodista Winston Manrique, fundador y director de WMagazín. La parte final del evento sirvió como homenaje a los ganadores de las nueve ediciones previas.

El Premio de Periodismo Aqualia tiene como objetivo reconocer la labor de los periodistas que trasladan la importancia del ciclo integral del agua en la vida cotidiana, contribuyendo a consolidar la cultura del agua como bien escaso. En sus diez convocatorias ha recibido un total de 613 piezas, consolidándose como referencia del periodismo ambiental en España.