Por qué los jardineros recomiendan poner tazas viejas en las vallas de los jardines: para qué sirven y su función para los pájaros

A partir del mes de abril y con la primavera en el momento ideal, todas aquellas personas que tengan un jardín o una terraza preparan el terreno para la temporada de vegetación y huertos, en una temporada donde la cosecha puede ser buena.

Aprovechando esta época, muchos jardineros y aficionados ponen tazas y jarrones viejos para el emplazamiento de diferentes especies de pájaros, lo que genera de manera directa beneficios reales en los jardines. Por ejemplo, los petirrojos, mirlos y gorriones invierten mucha energía construyendo sus nidos y alimentando a sus polluelos en primavera, aunque los insectos no aparezcan hasta invierno y las semillas no abunden aún.

Ese desequilibrio provoca que muchos de los polluelos no consigan crecer y desarrollarse, afectando también a la vida de nuestro entorno exterior. Menos pájaros significa más insectos y babosas que atacan las hojas de nuestro jardín, según apuntan varios medios especializados.

Solución de los jardineros con las tazas

Por tanto, las tazas colgadas en vallas y cercas del jardín se convierten en una especie de comedero para aves. Esta idea la popularizó la bloguera británica Cass Bailey, fundadora de Diary of a Frugal Family, quien instó a la población a fabricar un comedero casero y económico con las tazas antiguas de nuestra vajilla.

Para poder recrearla, sólo hay que poner las tazas en la barandilla de forma segura, bien sujetas para evitar que se caigan por la acción del viento o de las propias aves. En su interior, solo habría que echar semillas para pájaros que sirvan como alimento (el cual se debe cambiar y limpiar la taza para evitar la aparición de moho o suciedad). Aconsejan no dejarlas cerca del suelo para no poner en peligro a los pájaros con los gatos y también lejos de las ventanas.