La perdiz roja ha completado en la primavera de 2026 su segundo año consecutivo de crecimiento poblacional, consolidando una tendencia que gestores cinegéticos y científicos llevaban tiempo esperando tras los estragos causados por la sequía y las altas temperaturas de las primaveras de 2023 y 2024.

Los datos, obtenidos a través de la red de censos del Observatorio Cinegético de Fundación Artemisan, confirman que esta ave emblemática del campo español ha recuperado los valores de abundancia previos a los peores años de la crisis climática reciente.

La recuperación no ha llegado sola. Detrás de los buenos números hay miles de horas de trabajo en el campo, instalación de bebederos y comederos, mejora de márgenes y setos, y una decisión que muchos cotos tomaron en 2024 y que marcó la diferencia: no cazar la perdiz roja ese año pese a que la temporada estaba abierta.

Un índice que vuelve a la normalidad

El promedio del índice kilométrico de abundancia de la población pre-reproductora ha alcanzado 1,15 animales por kilómetro en la campaña de primavera de 2026, frente al 0,96 de 2025 y el mínimo de 0,85 registrado en 2024. Este indicador se sitúa ya en los niveles habituales de antes de la gran sequía, lo que supone un alivio para quienes llevan años siguiendo de cerca la evolución de la perdiz roja en España.

Los datos proceden de los 1.117 censos realizados por 317 cazadores mediante la aplicación CensData a lo largo de 8.871 kilómetros y 1.672 horas de trabajo de campo. En total se han cubierto 581 cuadrículas UTM de 10×10 kilómetros, lo que ofrece una imagen representativa del estado de la especie en gran parte del territorio nacional.

La gestión, clave de la recuperación

«La gestión que se está llevando a cabo en los cotos está ayudando a que la perdiz roja se recupere mejor y más rápido en años con condiciones meteorológicas favorables», señaló José Antonio Torres, coordinador del Observatorio Cinegético. Torres añade que las actuaciones sobre el terreno —bebederos, comederos, márgenes multifuncionales, siembras y refugios— son tan decisivas como el clima para entender la recuperación de la especie.

El responsable también recalca el valor de los cotos que en 2024 optaron por no ejercer su derecho a cazar la perdiz roja tras constatar un mal año de cría, poniendo así la conservación por delante del aprovechamiento inmediato. Una muestra, en su opinión, del compromiso real del sector cinegético con la sostenibilidad de las poblaciones.

Una red ciudadana de ciencia

El Observatorio Cinegético es una plataforma colaborativa puesta en marcha en 2020 por Fundación Artemisan, Bineo Consulting y la Real Federación Española de Caza, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Permite a cazadores de todo el país recoger datos en tiempo real sobre el estado de las poblaciones de fauna silvestre, que el equipo científico de la fundación analiza y traslada a administraciones nacionales y europeas.

En la campaña de este año han destacado por participación los cazadores de Extremadura, seguidos por los de Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León. Junto a la perdiz roja, también se han censado urraca, corneja, grajilla, paloma torcaz, bravía y zurita, así como conejo y corzo.

Una especie con más recursos de los que parece

La perdiz roja es mucho más que un indicador cinegético: es una de las aves más características de la Península Ibérica y un termómetro del estado de salud del medio rural.

Su nombre científico, Alectoris rufa, hace referencia al color rojizo de su pico, sus patas y su llamativo anillo ocular, rasgos que la distinguen a simple vista sobre el terreno.

Biología sorprendente

Su biología depara más de una sorpresa. Contrariamente a lo que se suele creer, la perdiz roja despliega una llamativa variedad de estrategias reproductivas: hay machos polígamos que cortejan a varias hembras, parejas que realizan dos puestas simultáneas —una incubada por el macho y otra por la hembra—, e incluso individuos que no llegan a criar en determinados años según el estado del hábitat. Las puestas habituales oscilan entre 12 y 18 huevos, una cifra notable para un ave de su tamaño.

Además, aunque es un ave principalmente terrestre y sedentaria que prefiere desplazarse andando, su vuelo es rápido y directo: alterna fuertes aleteos con planeos en los que destacan los bordes anaranjados de la cola, una firma visual inconfundible. Necesita beber todos los días, lo que explica su querencia por zonas próximas a fuentes, charcas y arroyos, y también la importancia de los bebederos que los cotos instalan para sostener sus poblaciones.

Distribución y taxonomía

La perdiz roja se distribuye por toda la Península Ibérica y las Baleares, con excepción de las zonas de alta montaña por encima de los 1.500-1.800 metros. Cuenta con dos subespecies en España: hispanica, presente en el norte y el oeste, e intercedens, en el sur y el este.

Se extiende también por el sur de Francia, el noroeste de Italia, Córcega y, de forma naturalizada, por el sur del Reino Unido, donde fue introducida como especie cinegética. Esta ave pertenece al orden de las gallináceas y a la familia de las faisánidas, la misma que agrupa a faisanes y codornices.