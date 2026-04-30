Valdemingómez registró en 2025 el mínimo histórico de quejas por olores de toda su serie estadística, con tan sólo 601 reclamaciones, ocho veces menos que las 4.806 contabilizadas en 2018, el peor año de la serie. El Parque Tecnológico de Valdemingómez cumplió también el objetivo de vertido fijado por la normativa europea, situándolo en el 40%, tres puntos por debajo del dato de 2024.

La memoria anual de gestión, presentada hoy ante la Junta de Gobierno municipal por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, confirma que estas instalaciones del Ayuntamiento de Madrid «avanzan hacia un modelo de economía circular alineado con los objetivos de la Unión Europea». La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, destacó que el balance consolida el parque como referente nacional e internacional en gestión de residuos.

Recogida y reciclaje al alza

La recogida separada de residuos creció en 2025 hasta el 52,8%, frente al 51,4% registrado en 2024, lo que supone un incremento del 1,4% en doce meses. El reciclaje también mejoró, pasando del 37% al 39%, mientras que la incineración se redujo del 21% al 20%. Son cifras que el equipo municipal califica de muy positivas en el conjunto de la serie histórica.

En perspectiva de ocho años, los avances son aún más notorios. Desde 2018, el porcentaje de recogida separada ha pasado del 20,6% al 52,8%, y el reciclaje ha crecido 11 puntos porcentuales, pasando del 28% al 39%. El vertido se ha reducido en 8 puntos porcentuales, del 48% al 40%, y la incineración ha bajado 4 puntos en ese mismo periodo.

Las quejas de vecinos, mínimo histórico

El hito más llamativo del año en Valdemingómez es la drástica reducción de las quejas por olores. Se recibieron 601 reclamaciones, un 33% menos que en 2024, cuando se contabilizaron 898. Destaca especialmente la bajada de las quejas de las asociaciones de vecinos: 496, un 40% menos que las 825 del año anterior.

Para encontrar un dato comparable hay que remontarse a 2022, año que hasta ahora ostentaba el mínimo histórico de quejas. En el extremo opuesto, 2016, 2017 y 2018 concentraron los peores registros de toda la serie: 2.095, 2.535 y 4.806 reclamaciones respectivamente.

Inversión de 18 millones

La reducción de las quejas está directamente vinculada a la inversión de 18 millones de euros ejecutada en los últimos cinco años en obras de minimización de olores en las instalaciones. A ello se suman las actuaciones de vigilancia y control puestas en marcha por el Ayuntamiento en el parque tecnológico, cuya combinación ha demostrado ser eficaz.

Las obras han permitido modernizar los sistemas de tratamiento de aire, mejorar la hermeticidad de las instalaciones y optimizar la gestión del biogás generado en los vertederos. Todo ello en el marco del Plan Vertido Cero Técnico, incluido en la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales aprobada en abril de 2025.

Energía para miles de hogares

El balance de 2025 incluye también datos relevantes en materia de generación energética. Las instalaciones produjeron 471 MWh de electricidad procedentes de la incineración y la valorización del biogás, suficientes para abastecer a más de 71.000 viviendas al año, una cifra equivalente al consumo doméstico anual de una ciudad del tamaño de Alcalá de Henares.

Además, se generaron 35,4 millones de metros cúbicos de biogás que, tras su depuración, se transformaron en 156.150 MWh térmicos de biometano. Esta energía podría cubrir el suministro anual de más de 30.600 hogares o el funcionamiento de 480 autobuses de la Empresa Municipal de Transportes. En términos climáticos, los biocombustibles y la electricidad generados permitieron evitar la emisión de 114.974 toneladas de CO₂.

Materias primas del reciclaje

La economía circular tiene también su expresión más concreta en los materiales recuperados. En 2025, Valdemingómez generó 750 toneladas de materias primas secundarias —briks, latas, papel, cartón y vidrio recuperado en planta— y 63.484 toneladas de vidrio del contenedor verde almacenado hasta su retirada por los gestores especializados.

A ello se suman 373 toneladas de fertilizantes y enmiendas orgánicas obtenidas del tratamiento de la fracción orgánica. Este aprovechamiento integral de los residuos es la base del modelo que el Ayuntamiento de Madrid proyecta intensificar en los próximos años, con objetivos de vertido del 20% en 2030 y del 10% máximo en 2035, conforme a la normativa comunitaria vigente.