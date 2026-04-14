Ecovidrio ha presentado los datos de reciclaje de envases de vidrio correspondientes a 2025 en la Comunidad de Madrid: los madrileños depositaron 120.712 toneladas en el contenedor verde el año pasado, consolidando los niveles del ejercicio anterior pese a una contracción del consumo estimada en torno al 2%.

La cifra equivale a 412 millones de envases recogidos en la región, más de un millón al día y unos 800 cada minuto. Cada habitante de la Comunidad de Madrid aportó de media 16,9 kg de vidrio, el equivalente a casi 58 envases por persona.

Municipios más recicladores

Los datos sitúan la aportación madrileña ligeramente por debajo de la media nacional, que se situó en 20 kg y 68 envases por habitante. A pesar de ello, Ecovidrio destaca que el resultado es especialmente notable en un año de caída generalizada del consumo.

Entre los municipios de más de 10.000 habitantes, Torrelodones lideró la clasificación con 19,5 kg por habitante, seguido de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda con 17,9 kg/hab, y la ciudad de Madrid con 17,8 kg/hab.

Vidrio fuera del contenedor

Además del vidrio recogido a través del contenedor verde, Ecovidrio recuperó de manera complementaria más de 1.634 toneladas de vidrio que no fueron correctamente separadas en origen y que se reintegraron en el proceso productivo a través de plantas de Residuos Urbanos.

Ricardo Sevilla, subdirector de Gerencias Zona Centro-Norte de Ecovidrio, valoró el balance: «En un año marcado por la contracción del consumo, Madrid ha conseguido consolidar sus resultados de recogida selectiva, demostrando un firme compromiso con el reciclaje de envases de vidrio.» Sevilla añadió que los datos sitúan la región por debajo de la media nacional, por lo que «la ambición de la administración es clave».

Menos CO₂ y materias primas

El reciclaje de vidrio en la región madrileña durante 2025 generó un impacto ambiental de primer orden. Ecovidrio cifra en más de 71.000 las toneladas de CO₂ evitadas en Madrid, lo que equivale a retirar de la circulación más de 33.000 coches durante un año entero.

El ahorro energético alcanzó los 87.400 MWh, equivalente a dos meses de consumo de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Se evitó además la extracción de más de 146.800 toneladas de materias primas, el peso de más de 14 torres Eiffel.

Hostelería y barrios

En el plano de la movilización ciudadana, Ecovidrio impactó a más de 16.600 establecimientos hosteleros en la región dentro de su estrategia EcoVares, orientada a lograr que tres de cada cuatro locales sean establecimientos recicladores.

En los distritos de Arganzuela, Retiro y Salamanca, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha en 2025 una campaña informativa que llegó a más de 400.000 residentes mediante visitas presenciales a comunidades de vecinos.

Inteligencia artificial en el contenedor

Para optimizar la recogida, Ecovidrio aplica inteligencia artificial al análisis de datos de sus más de 260.000 contenedores en España. La tecnología permite identificar los barrios con mayor potencial de crecimiento y diseñar rutas de recogida más eficientes, evitando además desbordamientos.

Esta estrategia nacional, denominada EcoBarrios, ya opera en municipios de la Comunidad de Madrid con medidas correctoras adaptadas a las necesidades de contenerización y movilización de cada zona.

España supera el objetivo

A escala nacional, Ecovidrio alcanzó en 2025 una tasa de reciclaje del 72,3%, superando el objetivo del 70% fijado por el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, meta que España ya había alcanzado dos años antes del plazo previsto.

En total, se recuperaron en España 1.042.834 toneladas de envases de vidrio, de las que más del 90% procedieron de la separación en origen a través del contenedor verde. Las capitales con mayor aportación ciudadana fueron San Sebastián (35,8 kg/hab), Pamplona (29,1 kg/hab) y Bilbao (25,1 kg/hab).