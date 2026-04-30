MASPV Clean Energy ha logrado que Moody’s Ratings le otorgue una calificación BBB para su emisión de bonos por 75 millones de dólares —equivalentes a unos 68 millones de euros—, que se colocarán en la Bolsa de Panamá. La operación marca un hito financiero para la compañía y abre la puerta a la siguiente fase de su acuerdo con Banco Mercantil de Panamá.

La agencia de calificación ha valorado la fortaleza operativa de MASPV, su historial en proyectos de energía renovable y la estabilidad de ingresos bajo el modelo Independent Power Producer (IPP). También han pesado en la ecuación la diversificación geográfica del grupo y su presencia en mercados con creciente demanda energética, especialmente en Asia.

Bonos a diez años para Latinoamérica

Banco Mercantil de Panamá liderará la distribución de los títulos entre inversores institucionales de la región. La emisión contempla un plazo de amortización de diez años y financiará proyectos de generación renovable en Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Panamá, entre otros mercados estratégicos.

La calificación llega en un contexto en que el hidrógeno verde acumula respaldo institucional pero también obstáculos financieros. El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, celebrado en Huelva, dejó un diagnóstico claro: la brecha entre la ambición regulatoria y los recursos disponibles está frenando el despliegue industrial del sector, como evidencia la retirada de varias compañías de las subastas europeas.

Alianza con Shanghai Shaanyao Group

En ese escenario, MASPV ha optado por blindar su posición mediante una alianza estratégica con Shanghai Shaanyao Group, empresa tecnológica china especializada en electrolizadores, almacenamiento y logística de hidrógeno. La joint venture, firmada en 2025, proporciona a la compañía acceso a financiación, tecnología de última generación y capacidad logística a escala industrial.

Gracias a esa estructura, el grupo puede desarrollar proyectos que sus competidores europeos están obligados a posponer. Moody’s ha reconocido expresamente esta proyección como un factor positivo en su análisis, precisamente en un mercado donde la financiación sigue siendo el principal cuello de botella.

Hidrógeno verde ante la inestabilidad energética

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el impacto de la guerra en Irán sobre el suministro global de petróleo han vuelto a exponer la vulnerabilidad de los sistemas energéticos dependientes de combustibles fósiles. En este contexto, el hidrógeno verde se posiciona como una alternativa estratégica para reforzar la seguridad energética y reducir la exposición a la volatilidad del crudo.

Su potencial resulta especialmente llamativo en sectores difíciles de electrificar. El hidrógeno puede reemplazar al diésel en el transporte pesado, contribuir a la producción de fertilizantes y al transporte marítimo, y descarbonizar industrias intensivas como el acero o el cemento. Los proyectos de hidrógeno verde también incorporan soluciones de almacenamiento energético a gran escala, fundamentales para sistemas eléctricos basados en renovables.

Avanzar con seguridad

Ángel Luis Serrano, CEO de MASPV, ha subrayado que la apuesta de la empresa por esta tecnología no responde únicamente a una visión de futuro, sino también a la necesidad de anticiparse a un escenario energético cada vez más incierto. «Nuestra alianza con uno de los grandes actores tecnológicos de China nos permite avanzar con seguridad en un sector que será decisivo para la industria global en los próximos años», señaló el directivo.

La compañía opera como productor independiente de energía renovable en diez países distribuidos en Europa, Latinoamérica y China. Su modelo de integración vertical le permite generar ingresos tanto por la venta de electricidad como IPP, como por el traspaso de parques a terceros y el mantenimiento de las instalaciones.

Diversificación y electrificación

La incorporación del hidrógeno verde como eje tecnológico consolida a MASPV como grupo energético diversificado, plenamente alineado con los objetivos globales de descarbonización.

Este tipo de energía limpia, respaldada ahora con una calificación de grado de inversión, apunta a convertirse en uno de los vectores más relevantes de la transición energética en la próxima década.