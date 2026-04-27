‘Veneno’, el lince ibérico que se pasea por Cabañas de Yepes (Toledo) mientras mata a los gatos

En los últimos días, un pequeño pueblo de Toledo llamado Cabañas de Yepes se ha hecho viral en redes sociales por culpa de Veneno, un lince ibérico que campa a sus anchas por las calles del municipio, mientras da caza a los gatos con los que se cruza.

En los vídeos que circulan en redes sociales, se aprecia cómo el felino se pasea por las calles del pueblo sin ningún tipo de reparo y, si se le cruza algún gato, le da caza rápidamente.

🔴 #FAUNA | LINCE GATICIDA | Grandioso documento este también: la lince de Cabañas de Yepes (Toledo), intentando merendarse un gato negro a pleno día dentro del casco urbano de la localidad. Perrigatis en estado de ebullición en 3, 2. 1… pic.twitter.com/XY5JUy0HXy — Álex N. Lachhein 🇪🇸 (@Kirghisz) April 21, 2026

Los vecinos de Cabañas de Yepes viven esta situación desde hace semanas y, ante la afluencia de visitantes que quieren ver en acción al lince, el Ayuntamiento se ha visto obligado a emitir un comunicado. «Sabemos que es una oportunidad única de ver un lince en libertad pero el animal lleva varios días sufriendo un acoso que es muy perjudicial para él y su entorno. Rogamos se abstengan de visitar el pueblo buscando ver y fotografiar al ejemplar. Gracias», apuntan en un mensaje difundido en redes sociales.

Por su parte, la Asociación Andaluza contra la Intolerancia Animal (ASACIA) ha culpado de la situación a «la falta de gestión» y ha alertado del problema que puede suponer el hecho de que el lince esté «depredando en colonias. felinas» en las que pueden existir «gatos con patologías como leucemia felina, inmunodeficiencia felina, calicivirus y herpesvirus felino». «Es una cuestión de gestión responsable, técnica y preventiva. Porque cuando no se actúa: se pierden colonias felinas protegidas por ley, se genera alarma social y se pone en riesgo a una especie que se supone que se quiere proteger», agregan al respecto.