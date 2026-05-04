Cielos nubosos y chubascos localmente fuertes marcarán la jornada en toda la provincia de Bilbao el 4 de mayo de 2026. Las temperaturas descenderán notablemente, especialmente las máximas y el viento del norte traerá consigo rachas fuertes en las áreas afectadas por las tormentas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: chubascos prolongados y ambiente pesado

El tiempo en Bilbao se presenta revuelto y cargado, con nubes que asoman desde primeras horas de la mañana. La probabilidad de agua es alta y es probable que la lluvia nos acompañe durante gran parte de la jornada, haciendo que el cielo se desperece lento y gris. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados, lo que puede dar lugar a una sensación térmica algo más fresca debido a la humedad que superará el 90%, creando un ambiente pesado que invitará a buscar refugio.

A medida que el día avanza, el viento soplará suavemente desde el oeste a unos 10 km/h, sin ser una molestia significativa, pero suficiente para mover las ramas. Sin embargo, la tarde también traerá consigo el riesgo de chubascos, que continuarán hasta bien entrada la noche. Con el sol dispuesto a ocultarse a las 21:16, disfrutaremos de unas horas de luz efectivas, mientras el cielo nos regala un espectáculo de sombras y matices antes de dar paso a la noche lluviosa que nos espera.

Nubes oscuras y lluvias persistentes en Baracaldo

Las nubes oscuras se han instalando sobre Baracaldo, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Al amanecer, la temperatura se sitúa en un fresco 12 grados, mientras unas intensas lluvias comienzan a dejar sus primeras huellas en el suelo, acompañadas por un viento del norte con rachas de hasta 30 km/h. A medida que avanza la jornada, la lluvia se volverá constante, alcanzando el pico de probabilidad al caer la tarde, cuando el termómetro apenas subirá a 17 grados.

La mañana transcurrirá con un cielo gris y húmedo, mientras que la tarde ofrecerá poco alivio, con sensaciones térmicas que rondarán los 12 grados. La alta humedad, que rozará el 95%, puede hacer que la percepción de frío sea aún mayor. Para quienes salgan, es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para no dejarse sorprender por la lluvia intensa que se anticipa.

Guecho: ambiente gris y lluvioso hoy

Este miércoles en Guecho amanece con una atmósfera pesadamente húmeda, donde la probabilidad de lluvia es del 100% desde la madrugada hasta el mediodía. A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 16°C. El viento soplará de forma constante desde el oeste a una velocidad de 10 km/h, aunque algunas ráfagas podrán alcanzar los 6 km/h.

Por la tarde y noche, las lluvias continuarán su curso, lo que hará que la sensación térmica sea similar a la temperatura real, manteniéndose fresca a 16°C. Con el sol saliendo a las 07:01 y poniéndose a las 21:16, la jornada contará con 14 horas de luz, aunque el día transcurrirá en un ambiente gris que invita a la precaución.

Santurce: cielos nublados y posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta con cielos mayormente nublados y una alta probabilidad de lluvia a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados y el viento soplará suave, lo que mantendrá una sensación térmica agradable, aunque con posibilidad de algunas ráfagas.

Aprovechar este día es ideal para disfrutar de un paseo bajo la brisa fresca, aunque es recomendable llevar un paraguas por si acaso. La atmósfera tranquila invita a realizar las actividades diarias con calma, disfrutando de cada momento en un entorno acogedor.

Nublado y lluvioso con viento ligero en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un tiempo muy gris, ya que las nubes cubrirán el cielo y la probabilidad de lluvia es total desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea fresca en ciertos momentos.

A lo largo del día, la lluvia continuará y las rachas de viento del norte alcanzarán hasta 10 km/h, añadiendo un toque de brisa a la atmósfera. Se recomienda llevar un paraguas y vestir ropa impermeable para mantenerse seco y cómodo mientras se realizan las actividades diarias.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET