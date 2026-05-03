El PSOE impone mutismo total sobre la nacionalidad del asesino de una joven en plena calle en Esplugas: «Prudencia»

«Prudencia», «serenidad» y «trabajar por la convivencia» es lo más que ha dicho un alto cargo del PSOE tras el asesinato en plena calle, en Esplugas de Llobregat (Barcelona), de una joven a manos de un hombre que permaneció un buen rato aterrorizando a vecinos y viandantes antes de que la víctima pasara por la zona y se cruzara con el que se convertiría en su verdugo. Los socialistas, en la práctica, han impuesto el mutismo total sobre la nacionalidad, origen e identidad del autor del crimen. Después de que en redes sociales se apuntara a que, durante su criminal recorrido por esa calle de Esplugas, el asesino aludió a «Alá», el alcalde socialista de Esplugas, Eduard Sanz, ha pedido «prudencia» para no alterar la «convivencia» con «informaciones no contrastadas».

Relevante resulta también el silencio absoluto de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que no se ha pronunciado sobre el crimen. Ni una referencia en la red social X (antes Twitter).

El crimen se produjo el sábado a las 11:00 horas. A última hora de la tarde de este domingo, más de 30 horas después del asesinato, la cuenta oficial de la socialista Ana Redondo no recogía ni una sola mención a la víctima de este crimen. Su último tuit lo había lanzado el sábado, el día del crimen, no para referirse a lo sucedido sino para replicar un mensaje del presidente Pedro Sánchez en el que presumía de que los socialistas son «la fuerza que impulsa el cambio, que defiende la igualdad y que cree en una España más justa y más libre». «Orgullo de lo que somos», dice también ese mensaje de Sánchez hecho suyo, por replicación, por la ministra de Igualdad.

La Generalitat que preside el socialista Salvador Illa, de la que dependen los Mossos –que detuvieron al asesino y que se encargan de las diligencias policiales sobre este crimen–, no ha facilitado dato alguno sobre la identidad, origen y nacionalidad del acusado. Tampoco el alcalde de Esplugas de Llobregat, que secunda ese mutismo total en torno al criminal, pese a que de él depende la Policía Local, cuyos agentes también intervinieron tras el mortal apuñalamiento.

El alcalde socialista de Esplugas, mientras calla esos datos, se ha referido a la joven asesinada de esta forma: «La vecina de nuestra ciudad que ha muerto de forma violenta». Y habla de «personas afectadas» mientras aplaude «la rápida actuación» de la Policía Local y de los Mossos, pese a que llegaron cuando la joven yacía asesinada en plena calle tras haber sido apuñalada por ese individuo que estuvo, durante un buen rato, amenazando a vecinos y viandantes a los que exhibió con total impunidad el cuchillo de grandes dimensiones con el que luego acabó con la vida de la joven que se cruzó en su camino. Todo a plena luz del día, a las 11:00 horas de este sábado.

«La investigación sigue abierta para esclarecer plenamente lo ocurrido», dice el comunicado lanzado desde la Alcaldía, en el que se indica que «desde el Ayuntamiento colaboraremos en todo lo que sea necesario y pedimos prudencia, responsabilidad y respeto, evitando la difusión de informaciones no contrastadas».

Y remata la nota oficial: «Esplugas responderá con serenidad, unidad y firmeza: junto a las personas afectadas, contra cualquier forma de violencia y con el compromiso de seguir trabajando por la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad».