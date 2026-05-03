El exilio venezolano se echa a la calle en Madrid y otras 120 ciudades del mundo contra la carcelera Delcy

Al grito de «¡Libertad para los más de 500 presos políticos!» y «¡Elecciones libres ya!», miles de venezolanos en el exilio se han echado este domingo a la calle en Madrid y otras 120 ciudades de todo el mundo para exigir la liberación de los presos políticos. La sociedad civil venezolana en España se ha manifestado este domingo en distintas ciudades del país, sumándose a una jornada de movilización global para exigir la liberación de los denominados presos políticos en Venezuela. Las protestas se enmarcan en una convocatoria internacional impulsada por sectores de la oposición, que se desarrolló de forma simultánea en más de 120 ciudades alrededor del mundo. En ciudades, como en Venezuela en Guacara y San Joaquín, en Berlín (Alemania), Génova (Italia) o en Budapest (Hungría).

La iniciativa, convocada por la líder opositora María Corina Machado, buscaba visibilizar la situación de personas detenidas en Venezuela por motivos políticos, según denuncian organizaciones de derechos humanos y colectivos opositores. La jornada tuvo una importante participación de la diáspora venezolana, especialmente en Europa y América Latina.

Movilizaciones en ciudades de España

En España, los concentrados del exilio venezolano se reunieron en varias ciudades para denunciar lo que consideran una situación de persecución política en Venezuela. Las protestas contaron con la participación de asociaciones civiles, representantes de partidos políticos venezolanos en el exterior y activistas vinculados a la defensa de los derechos humanos.

Desde San José, Costa Rica 🇨🇷 alzamos la voz por: Los más de 500 abrazos ausentes,

Los más de 500 presos tras las rejas por luchar por un país diferente. Seguimos, #QueSeanTodos pic.twitter.com/vjLaYIqWu7 — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) May 3, 2026

Entre los asistentes destacaron figuras como Nieves Álvarez, responsable de Vente Venezuela en Madrid, el dirigente opositor Antonio Ledezma y el diputado Ángel Álvarez, vinculado al partido La Causa R. También participaron activistas y miembros de la sociedad civil como Manuel Rodríguez y Zaida Brazón.

“Cuando liberen a mi papá, y a los otros más de 500 presos políticos es que vamos a conseguir nuestra democracia”. 📍Declaraciones desde Funchal Portugal, de la hija del preso político Juan Rodrigues. ¡Libertad, libertad, libertad! ⛓️‍💥🇻🇪 pic.twitter.com/kG370rPtvv — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) May 3, 2026

Testimonios de familiares de detenidos

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la intervención de familiares de presos políticos, quienes compartieron testimonios directos sobre la situación de sus allegados en Venezuela.

Entre ellos destacó Verónica Noya, hermana de Fernando Noya y esposa de Antonio Sequea, quien denunció las condiciones de detención y exigió la liberación inmediata de sus familiares, así como del resto de personas encarceladas por razones políticas.

«Cuando liberen a mi papá, y a los otros más de 500 presos políticos, es que vamos a conseguir nuestra democracia», ha destacado desde Funchal (Portugal), la hija del preso político Juan Rodrigues.

Consignas y reivindicaciones

Durante las concentraciones se escucharon consignas como «¡Libertad!» y mensajes en favor del respeto a los derechos fundamentales. En varias ciudades, como Málaga, los manifestantes insistieron en la necesidad de poner fin a la criminalización de la disidencia y avanzar hacia la liberación de los detenidos.

Según organizaciones de derechos humanos, en Venezuela permanecen aún cientos de presos políticos, una cifra que continúa generando preocupación en la comunidad internacional y en distintos foros multilaterales.

Una movilización global

Las protestas forman parte de una estrategia de presión internacional impulsada por la oposición venezolana y respaldada por sectores de la diáspora, con el objetivo de mantener la atención sobre la situación política del país.

La jornada transcurrió de forma pacífica en todas las ciudades donde se realizaron concentraciones y evidenció la capacidad de organización de la comunidad venezolana en el exterior, que continúa articulando acciones para exigir justicia, libertad y democracia en su país de origen.