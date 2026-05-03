Israel acusa a los terroristas proiraníes de Hezbolá de usar un convento católico como base de lanzamisiles

Israel ha acusado a los terroristas de Hezbolá, financiados por la dictadura de los ayatolás de Irán, de usar un convento católico como base de lanzamisiles. El Ejército israelí ha reconocido este sábado haber dañado parte de la infraestructura de un convento católico ubicado en el sur de Líbano, pero ha negado haberlo «demolido», justificando que el ataque contra el convento respondía a la ofensiva dirigida contra los terroristas de Hezbolá. Las Fuerzas de Defensa de Israel han asegurado que los terroristas de Hezbolá utilizaban el convento de las monjas Hermanas Salvatorianas en el sur de Líbano como base para lanzar cohetes, donde se asienta el grupo terrorista.

Los terroristas de Hezbolá han atacado a Israel desde el día siguiente del ataque de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre de 2023.

Israel reconoce así daños parciales en el convento en el sur de Líbano durante una operación contra los terroristas de Hezbolá. Mientras, niega su destrucción y asegura que el objetivo era infraestructura militar en la zona de Yaroun.

Según las fuerzas israelíes, durante las operaciones en la aldea fronteriza de Yaroun, causaron daños a una estructura que «no ofrecía señales externas que indicasen que se trataba de un edificio religioso». «Las Fuerzas de Defensa de Israel se preocupan por destruir únicamente la infraestructura terrorista y no tienen intención de dañar edificios religiosos», ha añadido el Ejército en un comunicado.

Hezbolá y el uso de infraestructuras civiles

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha destacado este sábado que las afirmaciones de que un monasterio en Yaroun, al sur del Líbano, fue «demolido» son falsas. «El sitio está intacto y seguro», ha destacado.

En este sentido, el portavoz ha resaltado: «Difundir informes no verificados como este es irresponsable, aviva tensiones innecesarias y distorsiona la realidad sobre el terreno».

Los terroristas de Hezbolá, asentados en el sur de Líbano, han utilizado repetidamente «viviendas civiles e iglesias para sus actividades terroristas», según el citado portavoz. «En las últimas semanas, también disparó contra Israel desde las inmediaciones del complejo del monasterio en Yaroun. Las operaciones de las FDI en la zona se centraron en la infraestructura de Hezbolá, al tiempo que se tomaron medidas para garantizar que el monasterio y otros lugares religiosos permanecieran intactos», ha resaltado.