Netanyahu ordena al Ejército israelí golpear «con fuerza» a Hezbolá tras repetidas violaciones de la tregua

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha ordenado al Ejército israelí golpear «con fuerza» a los terroristas de Hezbolá, financiados por la dictadura de los ayatolás de Irán y asentados en el sur de Líbano, tras repetidas violaciones del alto el fuego por parte de los terroristas. Benjamin Netanyahu ha dado orden directa a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de intensificar los ataques contra objetivos de los terroristas de Hezbolá en territorio libanés, en una nueva escalada.

Según fuentes oficiales, la decisión llega después de que Israel denunciara múltiples violaciones del acuerdo por parte del grupo terrorista chií libanés, incluyendo el lanzamiento y preparación de cohetes desde el sur de Líbano hacia posiciones israelíes. El Gobierno de Netanyahu considera que estas acciones constituyen una ruptura sistemática de la tregua y justifican una respuesta militar «contundente».

En un comunicado, la oficina del primer ministro subrayó que las Fuerzas de Defensa de Israel deben actuar «con fuerza» contra infraestructuras militares de los terroristas de Hezbolá, especialmente aquellas relacionadas con sistemas de lanzamiento de cohetes que, según Israel, estaban listos para ser utilizados de forma inmediata.

Durante la noche, el Ejército israelí ya habría ejecutado varios bombardeos contra posiciones en el sur de Líbano, en lo que fuentes militares describen como una operación preventiva para neutralizar amenazas inminentes. Estos ataques se dirigen principalmente contra plataformas de lanzamiento y depósitos de armamento del grupo armado.

La tensión en la frontera entre Israel y Líbano se ha intensificado en los últimos días, pese a los esfuerzos diplomáticos internacionales por mantener un alto el fuego ampliado recientemente con mediación externa. Sin embargo, los continuos intercambios de acusaciones entre ambas partes están erosionando rápidamente cualquier posibilidad de estabilidad.

Los terroristas de Hezbolá, por su parte, no han ofrecido por el momento una respuesta oficial detallada a la nueva ofensiva, aunque en anteriores ocasiones han advertido de que responderán a cualquier ataque en su territorio.

La situación eleva el riesgo de una escalada mayor en Oriente Medio, con temores de que los enfrentamientos se extiendan más allá de la frontera libanesa e involucren a otros actores regionales.