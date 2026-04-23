El Gobierno de Líbano contemporiza con los terroristas de Hezbolá y complica el acuerdo de paz EEUU-Irán

El Gobierno de Líbano, incapaz de erradicar a los terroristas proiraníes de Hezbolá que imponen su poder en el sur del país, se ha alineado con las tesis de la dictadura iraní de los ayatolás y ha descartado un acuerdo de paz con Israel si éste no retira por completo sus tropas desplegadas en esa porción de Líbano dominada por los terroristas chiíes. La posición defendida por el primer ministro libanés, Nawaf Salam, se convierte así en un serio escollo para un acuerdo de paz entre EEUU e Irán con el concurso –tácito o expreso– de Israel.

Nawaf Salam, cuya autoridad está muy debilitada al ser incapaz de imponer el orden dentro de su país y acabar con Hezbolá, opta por contemporizar en un complicado equilibrio para mantenerse en el poder: no declarar una guerra abierta contra los terroristas proiraníes asentados en Líbano; no desautorizar la injerencia de los ayatolás en la política libanesa a través de ese grupo terrorista, al que patrocinan desde hace décadas; y, al mismo tiempo, intentar exhibir plena disposición a un acuerdo con Israel y EEUU. La cuadratura del círculo.

La semana pasada, Irán exigió la retirada total de las tropas que Israel mantiene en el sur de Líbano para acabar con Hezbolá, que ataca recurrentemente al Estado hebreo. Este jueves, Salam ha reclamado exactamente lo mismo. El Gobierno israelí considera imprescindible para su seguridad nacional la presencia militar en esa parte del Líbano mientras no se produzca un desarme absoluto de Hezbolá que el Ejecutivo libanés es incapaz de garantizar. Este grupo terrorista financiado por los ayatolás ha convertido el sur de Líbano en su reducto esencial desde el que quiere garantizar su supervivencia y mantener sus ataques contra el Estado hebreo.

Pese a esa exigencia de retirada de las tropas israelíes, el primer ministro de Líbano ha reconocido este jueves, en una entrevista concedida al Washington Post, que es incapaz de imponer el orden en su país y forzar la desaparición de Hezbolá. Dice que la desaparición de Hezbolá es «un proceso, no algo que pueda suceder de la noche a la mañana». Y se ha limitado a decir que «nos lo estamos tomando en serio», aunque en realidad esa retirada de tropas israelíes que al mismo tiempo exige sería un balón de oxígeno para esta organización terrorista.

En esta entrevista con el Washington Post, El primer ministro libanés ha insistido en que su Gobierno se niega rotundamente a firmar un acuerdo de paz mientras Israel siga teniendo a su Ejército desplegado en el sur de Líbano. «No se puede aceptar algo así», ha subrayado Nawaf Salam, quien ha llamado a la intervención de la Casa Blanca para forzar a Israel a un repliegue de las tropas que mantiene en el sur de Líbano. No parece viable que la Administración Trump acepte una posición de ese cariz, en tanto que supondría una clara concesión a los terroristas proiraníes de Hezbolá que persiguen la eliminación del Estado de Israel. No, salvo que en la práctica se incluyan mecanismos que garanticen la anulación del poder ofensivo de Hezbolá y, por tanto, de ese brazo terrorista de Irán contra Israel.

Junto con los terroristas palestinos Hamás y los hutíes de Yemen, Hezbolá conforma el tridente de la particular internacional terrorista patrocinada desde hace décadas por Irán contra Israel y EEUU.