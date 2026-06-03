La ministra Morant se queda en blanco cuando le preguntan por los presupuestos prorrogados de Sánchez

La actual secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno del también socialista Pedro Sánchez, Diana Morant, ha visto cómo se le caía toda su crítica a los presupuestos de la Generalitat Valenciana en este 2026, pactados por PP y Vox, cuando ha sido preguntada sobre otros presupuestos, los del Gobierno de España, del que forma parte, y que se prorrogan un año sí y otro también desde 2023. «Los presupuestos, ministra, ha dicho que presentarán aquí (en Valencia) unos presupuestos alternativos. ¿Y en el Gobierno de España?». Diana Morant ha quedado en blanco ante esa pregunta durante varios segundos. «Yo soy la secretaria general del PSPV», ha acertado a decir en un primer momento.

Diana Morant había acudido a las Cortes Valencianas para reunirse con el grupo parlamentario socialista para hablar de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este año 2026. Unas cuentas que ya han sido acordadas por la mayoría parlamentaria de PP y Vox. Y que serán refrendadas por la Cámara autonómica el 22 de julio.

Lo que los socialistas valencianos han acordado este miércoles ha sido presentar en la autonomía unas cuentas alternativas a las del Consell. Y ese iba a ser su anuncio estrella en la posterior comparecencia ante los medios ante las puertas de la Cámara, porque Diana Morant no es diputada en las Cortes Valencianas.

Pero el anuncio se ha venido abajo cuando se le ha preguntado por los Presupuestos Generales del Estado. La ministra se ha quedado en blanco unos segundos. E incluso ha parecido que la pregunta no le venía bien: «Yo soy la secretaria general del PSPV. Nosotros presentaremos aquí…, cuando quiera le preguntan al ministro de Hacienda».

Más tarde, quien ha sido preguntado acerca de esta misma cuestión y en referencia a Diana Morant ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca: «Se lo voy a resumir fácil. Como la señora Diana Morant es ministra de España, que no pierda el tiempo en las zonas que ya tenemos presupuestos y que presente unos presupuestos en España que nos hacen mucha falta a los valencianos. A los agricultores, también».

En una clara alusión a la propia Diana Morant y al ministro de Hacienda, Arcadi España, Pérez Llorca ha destacado que: «Y, sobre todo, que nos garanticen esa financiación que durante tantos años nos quitan. Y que, a veces, me da vergüenza que dirigentes valencianos que están en Madrid primen otros intereses que no los intereses valencianos. Por lo tanto, que no hagan trabajo donde ya está hecho y que hagan el trabajo donde nunca lo han querido hacer».