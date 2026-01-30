Sánchez ordena rescatar los Presupuestos para negociarlos en febrero tras la carambola con Podemos y Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere aprovechar la «carambola» que ha logrado al conseguir el apoyo de Podemos y Junts para la regularización de inmigrantes, cuyo trámite ha iniciado esta misma semana el Consejo de Ministros, para sentarse a negociar también los presupuestos a partir de finales del mes de febrero, tras el reinicio del periodo de sesiones en el Congreso.

El plan de Sánchez depende de una serie de condicionantes, pero se resume en tratar de sacar adelante los presupuestos para 2026 antes del verano. Para ello, según fuentes socialistas, el presidente del Gobierno ha pedido a la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, que prepare todos los documentos, papeles y simulaciones necesarias sobre las que sentar las bases y arrancar las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios.

Los planes del presidente surgen después de negociar con Podemos el inicio de la regularización que afectará a alrededor de medio millón de inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular y lograr que los de Pablo Iglesias se avengan a negociar el traspaso de competencias en materia de inmigración y fronteras por parte del Gobierno a Cataluña y el País Vasco, algo que Podemos había vetado hasta ahora.

El hecho de unir a ambas formaciones, que han actuado como agua y aceite en el Parlamento desde el momento en que Podemos vetó las aspiraciones de Junts en materia de inmigración, inaugura un camino que Sánchez quiere explorar a toda costa y que conduce a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, fuentes próximas al presidente del Gobierno admiten que «no será fácil lograr que Junts se siente a negociar mientras su líder, Carles Puigdemont, no se haya beneficiado plenamente de los efectos de la Ley de Amnistía». Eso pasa por que Puigdemont pueda volver a España.

Para que ese regreso se produzca, hay que esperar a que, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en primer lugar, como el Tribunal Constitucional (TC) a continuación, se pronuncien. Y que ambos coincidan en dar luz verde a la aplicación en su totalidad de la Ley de Amnistía, lo que supondría el levantamiento de impedimentos para el retorno de Puigdemont a España.

La incorporación de Junts a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado sería la más tardía, según los cálculos de Sánchez. Y eso es un factor que, cuando menos, retrasaría la posibilidad de sacar adelante las cuentas públicas, según admiten las fuentes consultadas.

Sin embargo, Pedro Sánchez quiere escenificar que el Gobierno está ya trabajando en los Presupuestos, pese a la ausencia de Junts, y que es capaz de volver a conseguir una mayoría parlamentaria que no ha logrado concitar en materia presupuestaria en toda la presente legislatura y que se le ha puesto cuesta arriba en numerosas ocasiones. Baste como muestra contabilizar la cantidad de derrotas parlamentarias que ha acumulado el Ejecutivo en lo que va de legislatura: la última, el decreto ómnibus, que mete en un mismo saco el aumento de las pensiones y el «escudo social», con medidas antidesahucios, rechazado el pasado martes con los votos de Junts, PP y Vox.

El premio gordo

Los planes más optimistas de Sánchez concluyen con un acuerdo presupuestario que podría llegar hacia el verano, pero que, mientras no llega y se mantiene la fase de negociación, puede generar múltiples debates en la opinión pública durante los próximos meses.

Desde el entorno monclovita del presidente creen que una negociación presupuestaria a múltiples bandas puede devolver la iniciativa del debate político y económico al Gobierno, pero el «premio gordo», según las fuentes consultadas, consiste en cerrar un acuerdo que permita aprobar los Presupuestos.

Tras meses de pérdida de la iniciativa política a golpe de escándalo de corrupción, entrada en prisión de sus antiguos lugartenientes José Luis Ábalos y Santos Cerdán, o de los casos que afectan al su hermano y su mujer, Sánchez y su entorno buscan proyectar una imagen de fortaleza y recuperación de la estabilidad perdida. El presidente y los suyos entienden que la mejor forma de recuperar esa imagen perdida se sintetiza en la consecución de unos Presupuestos. Y a eso pretende dirigir todas sus energías el presidente a partir de febrero.