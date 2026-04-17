Trump mantiene su bloqueo en Ormuz y prohíbe a Israel que siga bombardeando Líbano

Donald Trump ha anunciado que mantendrá su bloqueo sin ningún tipo de reservas sobre el perímetro del estrecho de Ormuz hasta que terminen sus negociaciones con Irán. Asimismo, ha trasladado que ha prohibido a Israel seguir bombardeando Líbano en el marco del alto el fuego.

Tras un mensaje previo en el que celebraba el anuncio iraní sobre la reapertura del estrecho, Trump ha querido matizar que el bloqueo estadounidense sobre el perímetro del estrecho «continuará con plena vigencia y efecto» hasta que la «transacción con Irán», como ha descrito las negociaciones, «concluya al 100%».

El mandatario estadounidense ha añadido a este respecto que este proceso debería avanzar «muy rápidamente» porque la mayor parte de los puntos de conflicto que separan a ambos países «ya están negociados».

El presidente de Estados Unidos ha dado así su respuesta completa al anuncio comunicado este viernes por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y en el que ha declarado la reapertura total del paso, por lo que a Irán respecta, mientras dure el alto el fuego pactado con Estados Unidos.

«En línea con el alto el fuego en Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego», ha afirmado el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales en el que ha indicado que los buques seguirán la ruta «coordinada y ya anunciada» con la Organización Portuaria y Marítima iraní.

En su misma cadena de mensajes de este viernes, ha anunciado además que Irán, «con ayuda» de su país, ha comenzado el proceso para eliminar las minas submarinas que la Guardia Revolucionaria iraní había esparcido por el estrecho como obstáculo adicional a la navegación. «Irán ha eliminado, o va a eliminar, todas estas minas», ha manifestado antes de lanzar un último dardo contra la OTAN.

Tras asegurar que ha recibido una llamada de sus socios en la organización, Trump ha dejado bien claro que no quiere nada que ver con ellos en esta situación.

«Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se queden al margen, a menos que sólo quieran cargar sus barcos de petróleo. Cuando hicieron falta se comportaron como unos inútiles, como tigres de papel», ha concluido Trump.

Alto el fuego en Líbano

Asimismo, el presidente norteamericano ha asegurado que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano en medio del delicado acuerdo alto el fuego en vigor. «Israel ya no va a bombardear Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. Basta significa basta», ha manifestado en su plataforma Truth Social.

Líbano e Israel ya han emprendido conversaciones directas para consolidar la tregua que implica que, bajo las garantías de Estados Unidos, Israel suspende sus ataques contra el país.

Las conversaciones tratarán también la presencia militar de Israel en el sur de Líbano, el retorno de prisioneros libaneses y el complicado desarme de Hezbolá, que se ha negado a dejar las armas hasta que el Ejército israelí no abandone por completo el país.