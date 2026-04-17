Irán anuncia la plena apertura del estrecho de Ormuz tras el alto el fuego en Líbano

Irán ha anunciado la completa reapertura del estrecho de Ormuz tras el alto el fuego en Líbano. Así lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araghchi, en un mensaje difundido en redes sociales: «El paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz estará abierto durante el periodo de alto el fuego».

El paso de buques se realizará, como ha anunciado el titular de Exteriores, «en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos».

En su primera respuesta al anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la reapertura del paso, «listo para el tránsito total», según reza su mensaje en sus redes sociales.

Este paso en las negociaciones ha llegado horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un alto el fuego en Líbano. La tregua, que comenzó este jueves a las 23:00, durará 10 días. Irán, cabe recordar, vinculaba el levantamiento de sus restricciones a la navegación en el estrecho a la declaración de un alto el fuego.

A pesar de este avance, la Guardia Revolucionaria ha amenazado con «apretar el gatillo» si Estados Unidos o Israel agreden a Teherán o a cualquiera de sus aliados. «Responderemos de forma poderosa, destructiva y sin remordimientos», ha señalado.

El pasado fin de semana, cuando las conversaciones entre EEUU e Israel y Pakistán terminaron sin acuerdo, Donald Trump ordenó el bloqueo de Ormuz. De hecho, el Mando Central del Ejército de EEUU informó el domingo de que 19 barcos comerciales habían tenido que dar la vuelta por orden de los barcos norteamericanos que vigilaban el perímetro.