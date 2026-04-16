Trump anuncia un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado de que los jefes de Gobierno de Líbano, Joseph Aoun, e Israel, Benjamin Netanyahu, han acordado comenzar «un alto el fuego de 10 días». La tregua comienza a las 23:00 horas.

«Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)», ha anunciado el republicano.

En el anuncio destaca que ambos países se «reunieron en Washington por primera vez en 34 años». «Se han reunido con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He instruido al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera», ha añadido.

Trump ha comunicado también que «invitará» a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca «para las primeras conversaciones significativas» entre ambos países desde 1983. «Ambas partes desean la PAZ, ¡y creo que sucederá pronto!», ha concluido.

El presidente de Líbano reiteró su agradecimiento a su homólogo estadounidense por sus esfuerzos para lograr el alto el fuego.

Israel y Líbano

El presidente estadounidense avanzó este miércoles una reunión entre los líderes de Israel y Líbano para alcanzar ese alto el fuego. Las conversaciones se producen tras seis semanas de enfrentamientos en Líbano.

Israel no incluyó al Líbano dentro de la tregua que Estados Unidos declaró con Irán la semana pasada. Por lo que continuaron los ataques en territorio libanés hasta la tregua anunciada.