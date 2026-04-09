Trump arremete contra la OTAN tras reunirse con Rutte: «No estuvo ahí cuando la necesitábamos y no estará»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la OTAN «no estuvo ahí» cuando la necesitó y que «no estará» en el futuro si vuelve a requerir su apoyo, tras la reunión que mantuvo en la Casa Blanca con el secretario general de la alianza, Mark Rutte.

«La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar», reiteró Trump en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Truth Social, donde volvió a cargar contra la organización.

En el mismo mensaje, el mandatario añadió: «Recuerden Groenlandia, ese enorme y un pedazo de hielo mal administrado!», en alusión a las críticas de varios aliados que consideraron inaceptables los intentos de Estados Unidos de tomar el control de la isla.

Trump hizo estas declaraciones tras una reunión con Rutte en Washington que se prolongó durante casi dos horas y se celebró a puerta cerrada.

Rutte: «No todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos»

Por su parte, Rutte señaló en una entrevista concedida a CNN que Trump se mostró «claramente decepcionado» con la OTAN, aunque también destacó que fue «receptivo» durante el encuentro.

«Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. Entiendo perfectamente su decepción», afirmó Rutte, justificando así las críticas recientes de Trump hacia los aliados que no respaldaron las operaciones militares contra Irán.