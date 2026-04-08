EEUU e Irán se enzarzan en la disputa de si los bombardeos de Israel a Líbano entran o no en el alto el fuego

Apenas unas horas después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio, ambos países ya se han enzarzado en una disputa sobre si los bombardeos de Israel sobre Líbano lo rompen o no. Este asunto puede llegar a romper la tregua si el enfrentamiento se agrava antes incluso de que ésta entre plenamente en vigor. De hecho, Teherán ha cerrado el estrecho de Ormuz unas 15 horas después de abrirlo.

El motivo: los intensos bombardeos israelíes sobre Líbano, que continúan sin pausa y han dejado centenares de víctimas en una sola jornada. Según la agencia de noticias iraní Tasnim, Teherán estaría valorando seriamente retirarse del alto el fuego si Israel no detiene sus ataques contra Beirut y el sur del Líbano. Las autoridades iraníes consideran que estos bombardeos suponen una violación clara del acuerdo alcanzado con Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, por su parte, ha rechazado esta lectura y ha sido muy claro al respecto. En una conversación telefónica con PBS News Hour, Trump aseguró que Líbano «no está incluido dentro de los márgenes del acuerdo». «Beirut no estaba incluido en el acuerdo por culpa de Hezbolá. Eso también se solucionará. No pasa nada», declaró, calificando las hostilidades del Ejército israelí contra Líbano como «una escaramuza aparte».

Pero Irán ha respondido con dureza a estas declaraciones. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido directamente a la Administración Trump de que debe tomar una decisión inmediata».

Las condiciones del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos son claras y explícitas: Estados Unidos debe elegir entre el alto el fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas», escribió Araqchi en sus redes sociales. El jefe de la diplomacia iraní ha denunciado con contundencia lo que ha calificado como «masacres en Líbano», país que protege alos terrorista de Hezbolá.

Araqchi ha insistido en que el acuerdo de alto el fuego no se limitaba exclusivamente al enfrentamiento directo entre Irán y Estados Unidos. «El cese de la guerra en Oriente Próximo no se ceñía únicamente a Irán, sino también a países colindantes que se están viendo castigados por estas hostilidades desde hace ya 40 días”, ha señalado.

Además, el ministro iraní ha subrayado que «la pelota está ahora en el tejado de Estados Unidos» y que el mundo entero está pendiente de si Washington cumplirá sus compromisos.

Para reforzar su posición, Araqchi ha compartido una declaración del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en la que este confirma que el alto el fuego alcanzado entre «Irán y Estados Unidos junto con sus aliados» debe aplicarse “en todos los territorios, incluido Líbano, con vigencia inmediata».