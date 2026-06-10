Belfast protesta contra la inmigración después de que un sudanés intentara decapitar a un hombre en plena calle

Las protestas en Belfast por el intento de decapitación de un sudanés a un hombre en plena calle están teniendo unas consecuencias graves en la localidad de Irlanda del Norte. El caos se ha apoderado de la ciudad, que dice no a la inmigración, y se han registrado incendios en casas, coches, un autobús y quema de contenedores. De hecho, los bomberos informaron haber tenido que atender 62 incidentes por la noche.

La mayoría de los disturbios se han producido en Belfast, pero también llegaron a otras ciudades de Irlanda del Norte como Newtownabbey, Portadown y Ballyclare. En esta última localidad, varios vecinos atacaron una barbería regentada por ciudadanos turcos, sufriendo importantes destrozos en la puerta principal y los escaparates. Los manifestantes también han bloqueado carreteras.

Los inmigrantes de Belfast han comunicado su temor de estar en el centro de la diana tras los disturbios. Es por ello que los comerciantes sudaneses de Sandy Row –una zona del centro de la ciudad del sur de Belfast– han cerrado sus comercios y tiendas debido a ese miedo.

Tal y como recoge The Guardian, esta oleada de disturbios ha traído consigo algunos grafitis en los que se podían apreciar mensajes como: «Que se joda el Islam» o «Viviendas locales para la gente local». Con esta situación en las calles, los líderes de los cinco principales partidos de Irlanda del Norte emitieron ayer un comunicado conjunto condenando el intento de decapitación y pidiendo calma a los ciudadanos.

Por su parte, el Consulado General de España en Edimburgo ha recomendado a los españoles residentes o visitantes en Irlanda del Norte «que extremen la precaución», añadiendo que «no hagan desplazamientos innecesarios y sigan las recomendaciones de las autoridades locales».

Keir Starmer, primer ministro británico, califica de «inaceptables» los disturbios

«Las escenas de anoche en Belfast fueron impactantes y completamente inaceptables», ha comentado el primer ministro británico. Para Starmer, «no hay justificación para la violencia y el desorden», a lo que añadió que «anoche se atacó a personas por su origen». «No lo toleraré», concluyó.

Por su parte, la Policía de Irlanda del Norte ha informado que la víctima, un hombre de unos 40 años, permanece hospitalizado con heridas graves en la cara, cuello y espalda.