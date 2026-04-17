Guerra de Irán en directo hoy: última hora de la tregua, tensión con Estados Unidos e Israel y riesgo de escalada en Oriente Próximo

La situación en torno a Irán se mantiene extremadamente frágil este 17 de abril, marcada por una tregua inestable entre Washington y Teherán y con el estrecho de Ormuz, una vez más, en el centro de la tensión internacional.

En las últimas horas, las informaciones apuntan a un posible acercamiento para prorrogar el alto el fuego, aunque el equilibrio sigue siendo muy delicado. Irán advierte de que responderá si continúa el bloqueo marítimo o si considera que se vulneran los términos del acuerdo, lo que mantiene el riesgo de escalada sobre la mesa.

¿Cómo está la situación en el estrecho de Ormuz?

El foco sigue siendo estratégico: cualquier limitación del tráfico en el Golfo o en el mar Rojo tendría un impacto inmediato en el comercio global, especialmente en el petróleo y en los mercados energéticos.

Mientras tanto, la vía diplomática sigue abierta, pero sin avances definitivos. Ninguna de las partes parece dispuesta a ceder sin garantías claras, y en paralelo el frente regional continúa activo, con Israel reforzando posiciones en el sur de Líbano y la presión sobre el entorno de Hezbolá.

En este contexto, la clave es clara: no se trata de una paz consolidada, sino de una pausa muy tensa, donde la negociación convive con las amenazas y donde cualquier incidente podría reactivar la crisis en cuestión de horas.