Tras hacerse pública la noticia de que se ha reabierto el estrecho de Ormuz como resultado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, los mercados han empezado a reaccionar de forma positiva. Asimismo, el petróleo brent se desplomaba un 10% hasta los 90 dólares por barril, mientras que las Bolsas Europeas se disparan, en el caso del Ibex un 2%, justo antes de que abra Wall Street.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se reduce hasta un 11,5%, marcando los 83,79 dólares por barril. Asimismo, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, se situaba en los 38,71 euros por megavatio hora, un 8,7% menos.

En concreto, la DAX Alemán subía un 2,25%, la bolsa de París un 2%, mientras que Londres crecía 0,51% y el índice de Italia un 1,68%. De igual forma, el Dow Jones subía un 1,32% en la apertura, mientras que el S&P 500 crecía un 0,79% y el Nasdaq aumentaba un 0,86%.

No obstante, el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, en el que ya había anticipado que Irán había realizado concesiones clave en la negociación ya dejaba los futuros de las bolsas de EEUU en verde antes de la apertura. «El fin de la guerra podría producirse bastante pronto», ha afirmado Trump, por lo que alimentaba la expectativa de que el conflicto estaba entrando en su fase final.

Hau que recordar que este jueves entraba en vigor un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, y el presidente Donald Trump indicó que la próxima reunión entre Estados Unidos e Irán podría tener lugar durante el fin de semana, cuando expira el alto el fuego actual. El inquilino de la Casa Blanca afirmó que EE UU tiene «muy buena relación con Irán en este momento, por difícil que sea de creer».

Irán ha anunciado la apertura del estrecho de Ormuz

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha informado de la reapertura del estrecho de Ormuz -ruta por la que circulaba hasta una quinta parte del petróleo mundial- apenas unas horas más tarde de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Líbano.

«En línea con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego», ha sostenido el responsable de la cartera de Exteriores de la República Islámica.

El crudo se ha visto sometido a fuertes fluctuaciones en los últimos meses después de que Irán cerrara Ormuz a la navegación comercial, provocando una reducción de la oferta de petróleo e inestabilidad en los mercados energéticos.