Guerra de Irán en directo hoy: Irán, EEUU e Israel mantienen la tensión mientras sigue el alto el fuego

La guerra en torno a Irán entra este 18 de abril en una fase de aparente tregua, aunque marcada por una gran incertidumbre sobre su duración y alcance real. Tras semanas de ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel y Teherán, ambas partes hablan ahora de un alto el fuego que, sobre el terreno, sigue siendo frágil.

El conflicto ha pasado de una escalada directa, con bombardeos y lanzamiento de misiles y drones, a una pausa táctica en la que tanto Washington como Irán aseguran haber cumplido sus objetivos. Sin embargo, las dudas persisten, especialmente sobre si esta tregua incluye todos los frentes abiertos, como el de Líbano.

De hecho, en las últimas horas, Israel ha continuado con operaciones selectivas en territorio libanés, mientras el estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico de presión, con implicaciones directas para el comercio mundial y el mercado energético.

Así, el escenario actual combina una aparente desescalada con múltiples focos de tensión aún activos. La clave ahora es determinar si este alto el fuego puede consolidarse o si, por el contrario, se trata solo de una pausa estratégica antes de una nueva fase del conflicto.

¿Cómo está la situación hoy en el estrecho de Ormuz?

Irán ha anunciado que el estrecho de Ormuz permanece abierto durante el alto el fuego, permitiendo el tránsito de buques mercantes bajo una ruta coordinada por su autoridad marítima. Aun así, la situación continúa siendo frágil y está sometida a una vigilancia constante, con el riesgo de que cualquier incidente pueda alterar de nuevo la estabilidad en la zona.