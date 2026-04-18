La dictadura de los ayatolás de Irán ha anunciado que ha vuelto a imponer un control estricto sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. La decisión se produce en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, tras el endurecimiento de las medidas económicas y militares entre ambos países. Es un paso estratégico entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán por el que transita una parte clave del petróleo mundial, cuya importancia lo convierte en un punto crítico para la economía y la geopolítica global.

Reversión de la reapertura del paso

La tiranía de los ayatolás de Irán había planteado recientemente la posibilidad de flexibilizar el tránsito por el estrecho de Ormuz, lo que habría supuesto una desescalada parcial en el conflicto. Sin embargo, esa postura fue revertida en pocas horas después de que Washington dejara claro que no levantaría el bloqueo sobre los puertos iraníes.

Según el comunicado militar, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, los sicarios de los ayatolás, ha decidido recuperar el nivel anterior de control sobre la zona, lo que implica una supervisión directa y estricta por parte de sus fuerzas armadas.

Control militar

El mando militar conjunto iraní afirmó que el estrecho de Ormuz vuelve a estar bajo «gestión estricta» y vigilancia permanente. Además, advirtió que el tránsito marítimo podría seguir restringido mientras continúe la presión económica y el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Esta posición refuerza el papel del estrecho como herramienta estratégica de presión en el conflicto, dado que por él transita una parte significativa del comercio energético mundial.

Importancia estratégica del estrecho

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más importantes del sistema energético global. A través de este paso se transporta una proporción considerable del petróleo consumido en el mundo, lo que convierte cualquier interrupción en un factor de impacto inmediato sobre los mercados internacionales.

Analistas internacionales advierten que incluso restricciones parciales pueden provocar volatilidad en los precios de la energía y generar incertidumbre en las cadenas de suministro.

Enfrentamiento político con EEUU

El anuncio iraní llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el bloqueo contra Irán se mantendrá “en pleno vigor” hasta que Teherán acepte negociar, incluyendo cuestiones relacionadas con su programa nuclear.

Este intercambio de mensajes ha reforzado la percepción de un estancamiento diplomático, en el que ambas partes mantienen posiciones firmes sin señales claras de acercamiento inmediato.

Riesgo de una mayor escalada

La combinación de sanciones económicas, amenazas de restricción marítima y ausencia de acuerdos diplomáticos aumenta el riesgo de una escalada en la región. Aunque por el momento no se ha producido un cierre total del estrecho, la situación mantiene en alerta a la comunidad internacional debido a su potencial impacto global.

Un conflicto con impacto mundial

Cualquier interrupción prolongada del tráfico en el estrecho de Ormuz tendría consecuencias más allá de la región, afectando a los precios del petróleo, la estabilidad de los mercados energéticos y la economía global en general. Por ello, la evolución del conflicto es seguida de cerca por gobiernos y mercados internacionales.

¿Por qué es importante Ormuz?

El estrecho de Ormuz es importante porque es uno de los puntos de paso marítimo más estratégicos del planeta. Su relevancia se debe a una combinación de geografía, energía y comercio global.

Ubicación estratégica

El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo, funcionando como una «puerta de salida» para los países productores de petróleo de la región.

Ruta clave del petróleo mundial

Por el estrecho transita una parte enorme del comercio energético global:

Aproximadamente 1 de cada 5 barriles de petróleo del mundo.

También una gran parte del gas natural licuado (GNL), especialmente de países como Qatar.

Esto lo convierte en un cuello de botella energético global: si se bloquea, el flujo mundial de energía se resiente inmediatamente.

Punto vulnerable

El estrecho es relativamente estrecho y fácil de controlar o bloquear desde el punto de vista militar.

Por eso, cualquier tensión política en la zona puede afectar al tráfico marítimo. Incluso amenazas de bloqueo generan impacto en los mercados

Impacto económico global

Si el tránsito se interrumpe o se limita: