Última hora de la guerra de Irán en directo hoy: alto el fuego frágil, tensión en Ormuz y situación en Oriente Próximo
Sigue en directo la última hora del conflicto en Irán hoy, 19 de abril
La guerra en torno a Irán encara este 19 de abril en un escenario de tregua muy frágil, con un alto el fuego de dos semanas que sigue generando dudas sobre su alcance real. Tras más de un mes de escalada, con ataques y contraataques constantes, el conflicto permanece abierto y condicionado por la falta de acuerdo claro entre Estados Unidos, Teherán e Israel.
Una tregua inestable con frentes aún abiertos
La clave es que no existe una paz consolidada, sino una pausa llena de incertidumbre. Aunque Washington e Irán han aceptado un alto el fuego temporal, Israel ha dejado claro que sus operaciones en Líbano contra Hezbolá continúan, lo que mantiene la tensión activa en varios frentes y evita una desescalada completa.
¿Cómo está la situación en el estrecho de Ormuz?
En paralelo, el estrecho de Ormuz sigue siendo el principal foco de presión. Irán lo utiliza como herramienta estratégica, y cualquier restricción en esta vía tiene un impacto directo en el comercio mundial y en los mercados energéticos. Las últimas informaciones apuntan a limitaciones parciales en el tránsito, buques retenidos y una seguridad marítima todavía muy comprometida, lo que refuerza la sensación de que cualquier incidente podría reactivar la crisis en cuestión de horas.
Muere un soldado israelí en Líbano durante la tregua
El Ejército de Israel ha confirmado la muerte de un soldado en el sur del Líbano, convirtiéndose en el primero fallecido desde el inicio del alto el fuego. El militar, un sargento de la reserva, murió en combate en un incidente en el que también resultaron heridos otros tres soldados, dos de ellos en estado moderado, lo que eleva a catorce el número de bajas israelíes en territorio libanés desde el comienzo de la ofensiva.
Irán cierra el estrecho de Ormuz y condiciona su reapertura
La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado este sábado el cierre del estrecho de Ormuz para el tráfico de buques civiles y ha dejado claro que la medida se mantendrá hasta que Estados Unidos retire el bloqueo impuesto sobre los puertos iraníes.
Tregua frágil en la guerra de Irán con Ormuz como eje de presión
Hoy la guerra de Irán sigue en una tregua frágil y muy condicionada por el estrecho de Ormuz, que continúa siendo el gran punto de presión. Aunque Estados Unidos e Irán aceptaron un alto el fuego temporal, Israel mantiene operaciones en Líbano y la situación sigue abierta en varios frentes, así que la sensación es de calma tensa, no de cierre del conflicto
Los hutíes amenazan con ataques en Bab al Mandeb
Las autoridades hutíes de Yemen, aliadas de Irán y con control sobre Saná y amplias zonas del país, han vuelto a advertir de una posible ofensiva contra la navegación internacional en el estrecho de Bab al Mandeb. Esta amenaza apunta a un mayor estrangulamiento del comercio mundial, en paralelo a la presión que ejerce Teherán sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.