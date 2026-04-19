Última hora de la guerra de Irán en directo hoy: alto el fuego frágil, tensión en Ormuz y situación en Oriente Próximo

La guerra en torno a Irán encara este 19 de abril en un escenario de tregua muy frágil, con un alto el fuego de dos semanas que sigue generando dudas sobre su alcance real. Tras más de un mes de escalada, con ataques y contraataques constantes, el conflicto permanece abierto y condicionado por la falta de acuerdo claro entre Estados Unidos, Teherán e Israel.

Una tregua inestable con frentes aún abiertos

La clave es que no existe una paz consolidada, sino una pausa llena de incertidumbre. Aunque Washington e Irán han aceptado un alto el fuego temporal, Israel ha dejado claro que sus operaciones en Líbano contra Hezbolá continúan, lo que mantiene la tensión activa en varios frentes y evita una desescalada completa.

¿Cómo está la situación en el estrecho de Ormuz?

En paralelo, el estrecho de Ormuz sigue siendo el principal foco de presión. Irán lo utiliza como herramienta estratégica, y cualquier restricción en esta vía tiene un impacto directo en el comercio mundial y en los mercados energéticos. Las últimas informaciones apuntan a limitaciones parciales en el tránsito, buques retenidos y una seguridad marítima todavía muy comprometida, lo que refuerza la sensación de que cualquier incidente podría reactivar la crisis en cuestión de horas.