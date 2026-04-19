Trump anuncia que Irán ha disparado contra una buque de carga británico violando el alto el fuego

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que Irán ha disparado contra un buque de carga británico, violando de esta forma el alto el fuego temporal. Ha sido a través de sus redes sociales donde el magnate neoyorquino ha revelado que el régimen iraní ha abierto fuego contra varios barcos occidentales en el estrecho de Ormuz el mismo día que se ha confirmado una nueva ronda de conversaciones de paz en Islamabad, Pakistán, con Irán.

«Irán decidió abrir fuego ayer en el estrecho de Ormuz, lo que supone una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego», ha escrito el líder estadounidense.

Donald Trump ha informado que «muchos de los disparos» iban dirigidos a un barco francés y a un carguero del Reino Unido. «Eso no estuvo bien. Mis representantes van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar. Irán anunció recientemente que cerraría el estrecho, lo cual es extraño, porque nuestro bloqueo ya lo había cerrado», ha dicho.

Sobre el cierre del estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense ha señalado que son los propios iraníes los que pierden con este bloqueo. «¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen ahora mismo a Estados Unidos, Texas, Luisiana y Alaska, para cargar, cortesía de la IRGC», ha manifestado.

En su mensaje, Trump ha recordado que Estados Unidos está ofreciendo un trato «muy justo y razonable», por lo que espera que el régimen iraní acepte la propuesta de paz. «Si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán», ha advertido.

«Caerán rápido, caerán sin problemas y, si no aceptan el trato, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡Es hora de que se acabe la máquina de matar de Irán!», ha zanjado.