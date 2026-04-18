Trump vuelve a cargar contra España: «Sus cifras económicas son desastrosas, da mucha pena»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado este sábado un mensaje en sus redes sociales en el que ha arremetido con dureza contra España, poniendo en cuestión tanto el estado de su economía como su escasa aportación al presupuesto de defensa de la OTAN. «¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. ¡Da mucha pena verlo!», ha escrito el mandatario norteamericano.

El mensaje de Trump llega en un contexto de creciente presión de Washington sobre los aliados europeos para que incrementen su gasto en defensa hasta el 2% del PIB comprometido en las cumbres de la Alianza Atlántica. España es uno de los países de la OTAN que históricamente se ha situado por debajo de ese umbral, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido corregir sin que se hayan producido avances suficientes.

Esta no es la primera vez que Donald Trump carga contra España. El pasado mes de marzo, el magnate neoyorkino describió a España como un «país perdedor» debido a la postura tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras el ataque conjunto de los norteamericanos e Israel a la dictadura de Irán. Trump criticó tanto a España como a Reino Unido, ante los que mostró su decepción y aseguró que el primer ministro, Keir Starmer, debía haber apoyado la campaña de EEUU «sin cuestionamientos».

«Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor», afirm´ Trump en conversación con el New York Post durante una entrevista telefónica. «Es muy hostil con la OTAN», añadió el presidente estadounidense, en un nuevo reproche al Ejecutivo de Sánchez.

«Son los únicos que votaron en contra del pago del 5% y son muy hostiles con todos», mencionó Donald Trump sobre España, en referencia al compromiso de contribuir con el 5% de su PIB a la defensa. «No somos jugadores de equipo, y tampoco vamos a serlo con España», zanjó el mandatario de EEUU, asegurando que nuestro país no se presta a colaborar.