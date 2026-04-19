Sánchez hace el trabajo a Irán y China en Bruselas: pedirá este martes a la UE que rompa el acuerdo de asociación con Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que España llevará este martes ante la Unión Europea una propuesta formal para que el bloque comunitario rompa su acuerdo de asociación con Israel. Así lo ha confirmado el jefe del Ejecutivo durante un mitin del PSOE en Gibraleón (Huelva), convocado para arropar a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, donde ha dicho que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está llevando a cabo un «atropello y violación del derecho internacional» en Oriente Medio.

«Aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple», ha proclamado Sánchez entre aplausos de la militancia socialista, en un discurso de más de veinte minutos en el que también calificó al Partido Popular y a Vox de «vendepatrias».

Durante su discurso, Sánchez ha hecho referencia a «la guerra de Trump y de Netanyahu en Irán» como uno de los factores que estarían afectando a la economía española y ha reclamado que las potencias que «iniciaron esta guerra» la paren y «paren los pies a Netanyahu».

Este anuncio viene días después de que el presidente del Gobierno visitara China. Todo ello en medio de las tensiones entre el régimen comunista y Estados Unidos por la hegemonía mundial y en el contexto del conflicto en Irán, que ha dañado las economías de ambas potencias por el cierre del estrecho de Ormuz.

Allí, el presidente del Gobierno aprovechó una comparecencia ante los medios de comunicación en Pekín para asegurar que el objetivo de la visita es avanzar en una relación económica «más estrecha, sana y equilibrada» entre España y China, y subrayó que el desequilibrio comercial actual entre ambas economías «es excesivo y debemos corregirlo».

Esta relación se materializó con la firma de 19 acuerdos con el régimen de Xi Jinping, entre los que destacó cinco orientados a ampliar el acceso de productos agroalimentarios españoles al mercado chino, cuatro destinados a impulsar las exportaciones y el desarrollo de infraestructuras de transporte, y un último acuerdo de protección de las denominaciones de origen. El presidente cifró en diez los convenios de carácter estrictamente económico suscritos durante la jornada.