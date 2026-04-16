El motivo del giro de Netanyahu al aceptar el alto el fuego con Líbano: «Me lo pidió Trump»

Qué hay detrás del alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, del giro del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al aceptar una tregua de la que no estaba muy convencido. Eso le preguntaron durante una reunión del gabinete de seguridad israelí, cuando le preguntaron a Netanyahu sobre el repentino giro que le llevó a aceptar una tregua con Líbano: su respuesta fue directa: «Es una petición de Trump».

Según fuentes cercanas a las conversaciones, el presidente estadounidense Donald Trump ejerció presión sobre Israel para que accediera al alto el fuego después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, dejara claro al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y a otros altos cargos de Washington que no habría una llamada directa entre él y Netanyahu sin avances concretos sobre el terreno, revela The Jerusalem Post.

El propio Trump había anunciado en Truth Social que se produciría una conversación telefónica entre los dos líderes, pero Aoun rechazó la idea de inmediato. «Una llamada entre jefes de Estado sólo tiene sentido si hay progresos reales en el campo. Sin negociaciones serias en marcha y, desde luego, sin un alto el fuego, no voy a hablar con Netanyahu en este momento», ha dicho.

Aoun subrayó que no descarta una futura comunicación, pero insistió en que primero debe producirse algo significativo. Sus declaraciones, que incluyeron mensajes transmitidos a Rubio, desencadenaron una conversación directa con Trump, en la que el presidente estadounidense le garantizó: “Habrá un alto el fuego”.

Aunque Trump y Netanyahu han insistido en que la reciente tregua con Irán no tiene relación con la situación en Líbano, en los últimos días Israel no había impulsado activamente un cese de hostilidades, limitándose a pedir a Washington que se redujeran los ataques israelíes en territorio libanés.Fuentes israelíes confirmaron que Trump y Netanyahu mantuvieron al menos una llamada telefónica durante la jornada.

Por otro lado, Irán ha estado ejerciendo presión sobre Estados Unidos para que promueva un alto el fuego en Líbano. Altos funcionarios iraníes han advertido a los mediadores que, sin avances en ese frente, no habrá posibilidad de progresar en las negociaciones entre Teherán y Washington.

Uno de los canales utilizados para transmitir este mensaje fue el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, quien se encuentra actualmente en Irán y mantiene contacto directo con Trump y el vicepresidente JD Vance.Una fuente israelí expresó su preocupación al respecto: «Esto es lo que realmente debería alarmarnos: que Irán haya conseguido vincular las conversaciones sobre Líbano con las negociaciones sobre Irán».

El alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano entra en vigor este jueves por la tarde, según el anuncio realizado por el propio Trump tras sus conversaciones con ambos líderes.