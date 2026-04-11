Israel y Líbano iniciarán conversaciones de paz en Washington el martes

Israel y Líbano iniciarán conversaciones de paz en Washington el próximo martes, tras la reciente invitación de Trump para acordar un alto el fuego. Eso, sí, Teherán se niega a que los terroristas de Hezbolá formen parte de esa negociación. Así lo ha asegurado el embajador de Israel en Estados Unidos.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, también ha anunciado que las negociaciones para un alto el fuego con Israel comenzarán el próximo martes en Washington, un día después de que Netanyahu ordenara mantener conversaciones de paz «inmediatas y directas» con Líbano pese a insistir en su negativa a una tregua en el país vecino.

La fecha del encuentro se ha fijado la noche de este viernes en una conversación telefónica a tres bandas entre los embajadores de Líbano e Israel en la capital estadounidense, Nada Hamade Muawad y Yehiel Litter respectivamente, y el representante diplomático de Estados Unidos en Beirut, Michel Issa, «que se encuentra en Washington», ha indicado la presidencia libanesa en un comunicado difundido en redes sociales.

«Durante la conversación se acordó celebrar la primera reunión el próximo martes en la sede del Departamento de Estado de EEUU para debatir el anuncio de un alto el fuego y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos», ha apuntado.

Aoun ha señalado que será Marco Rubio quien «actúe como mediador» entre los dos países, una decisión que llega, según ha defendido, en su «iniciativa basada en la vía diplomática» y los contactos mantenidos con miembros de la comunidad internacional y «líderes árabes».

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves que ha ordenado el inicio inmediato de negociaciones directas con el Gobierno de Líbano con el fin de pactar un alto el fuego. Según su declaración, las conversaciones comenzarían «lo antes posible» y se centrarán en dos objetivos principales: el desarme completo de los terroristas de Hezbolá y el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y Líbano.

Netanyahu indicó que esta decisión responde a «repetidas solicitudes» del lado libanés para abrir un diálogo directo. Además, Israel valoro la reciente declaración del primer ministro libanés, quien llamó a la desmilitarización de Beirut y a reforzar el control del Estado sobre todo el territorio.

La orden del primer ministro israelí se producía tras una petición de Trump a Netanyahu de este jueves para que reduzca los ataques contra el Líbano. De esta forma pretende favorecer las negociaciones de paz con Irán que comienzan este viernes en Islamabad. En definitiva, EEUU busca que la ofensiva israelí no desestabilice el frágil acuerdo alcanzado con Teherán.