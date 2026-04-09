Netanyahu ordena «conversaciones inmediatas» con Líbano para el desarme de Hezbolá

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este jueves que ha ordenado el inicio inmediato de negociaciones directas con el Gobierno de Líbano con el fin de pactar un alto el fuego. Según su declaración, las conversaciones comenzarán “lo antes posible” y se centrarán en dos objetivos principales: el desarme completo de los terroristas de Hezbolá y el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y Líbano.

Netanyahu ha indicado que esta decisión responde a «repetidas solicitudes» del lado libanés para abrir un diálogo directo. Además, Israel ha valorado la reciente declaración del primer ministro libanés, quien llamó a la desmilitarización de Beirut y a reforzar el control del Estado sobre todo el territorio.

Al parecer, esta orden del primer ministro israelí parte de una petición de Trump a Netanyahu para que reduzca los ataques contra el Líbano. De esta forma pretende favorecer las negociaciones de paz con Irán que comienzan este viernes en Islamabad. En definitiva, EEUU busca que la ofensiva israelí no desestabilice el frágil acuerdo alcanzado con Teherán.

Inicialmente, Netanyahu rechazó que la tregua afectara al Líbano. Pero en las últimas horas ha anunciado que Israel buscará las citadas «negociaciones directas» con el gobierno libanés.

Escalada militar de Israel en Líbano

La orden se produce en medio de una escalada militar en Líbano durante 2026. Israel ha llevado a cabo intensos ataques contra objetivos de los terroristas de Hezbolá, incluyendo bombardeos en el sur del país y en zonas cercanas a Beirut, argumentando que el grupo sigue representando una amenaza y que ha intentado rearmarse pese a acuerdos previos de alto el fuego. Netanyahu ha insistido en que cualquier tregua regional (como la de dos semanas con Irán) no incluye las operaciones en Líbano.

A lo largo de los últimos meses, Líbano ha dado algunos pasos hacia el desarme de Hezbolá (como prohibir su actividad armada y exigir la entrega de arsenales al Ejército libanés), aunque Israel considera que estos avances son «insuficientes». En declaraciones anteriores, Netanyahu había ofrecido una retirada gradual de tropas israelíes del sur de Líbano como medida recíproca si Beirut cumplía con el desarme.