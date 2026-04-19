Israel responde a Sánchez tras pedir que la UE rompa lazos con Jerusalén: «Se lo agradecen los terroristas»

El Gobierno de Israel ha respondido este domingo al anuncio del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez de que el próximo martes el Ejecutivo propondrá a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel: «No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos, como Turquía de Erdogan, Venezuela de Maduro. Un gobierno que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán y organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo», ha destacado el ministro de Asuntos Exteriores Israel Gideon Sa’ar en redes sociales en un mensaje en español.

«No tenemos nada contra los ciudadanos de España, al contrario, sino con el doble rasero del Gobierno de Pedro Sánchez», ha destacado el titular israelí de Asuntos Exteriores.

La respuesta del Gobierno de Israel se ha producido después de que Pedro Sánchez este domingo en Huelva haya anunciado que el Gobierno propondrá este martes a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel.

No aceptaremos una lectura hipocrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogan, Venezuela de Maduro. Un gobierno quien recibe agradecimientos del régimen brutal de Iran e organizaciones terroristas, y que… https://t.co/2S9yZah3hh pic.twitter.com/5xiwExDOA4 — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 19, 2026

Durante su anuncio en un acto de campaña en Huelva, con motivo de las elecciones en Andalucía del 17 de mayo, Pedro Sánchez ha destacado: «Ha llegado la hora de que la UE rompa su Acuerdo de Asociación con Israel. No tenemos nada contra el pueblo de Israel, al contrario. Pero un Gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, los principios y valores de la UE no puede ser nuestro socio. No a la guerra».

Ha llegado la hora de que la UE rompa su Acuerdo de Asociación con Israel. No tenemos nada contra el pueblo de Israel, al contrario. Pero un Gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, los principios y valores de la UE no puede ser nuestro socio. NO A LA GUERRA. pic.twitter.com/jsGOiGQDB8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 19, 2026

El titular de Asuntos Exteriores de Israel ha ilustrado su mensaje en redes sociales con una imagen del misil que lanzaron los ayatolás de la dictadura de Irán contra Israel con la cara de Pedro Sánchez. Entonces, la tiranía de Irán agradeció a Sánchez que negase a Estados Unidos el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) en la guerra contra los ayatolás de Irán.

Ya el viernes 10 de abril, Pedro Sánchez pidió en European Pulse Forum 2026, organizado por el medio de comunicación Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, la suspensión del citado acuerdo: Israel «está atropellando y violando muchos de los artículos del acuerdo de asociación» y además explicó que España «está preparada para dar ese paso junto a otros muchos países europeos».

El Gobierno de Pedro Sánchez pidió el pasado viernes 17 de abril, junto con Irlanda y Eslovenia, a la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, un debate formal sobre el Acuerdo de Asociación con Israel en el que se mantengan «todas las acciones sobre la mesa», lo que incluiría su suspensión, a la luz de las medidas y las actuaciones que ha venido llevando a cabo el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Este planteamiento no es nuevo. En cambio, sí introduce un elemento en el escenario europeo, al vincular directamente la continuidad de este tipo de acuerdos con el respeto al derecho internacional. Esta citada condición se suele mencionar en este tipo de documentos. Sin embargo, no suele ser aplicar de forma estricta en otros casos.