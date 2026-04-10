Israel echa a España del centro militar de Kiryat Gat, la sede que supervisa el alto el fuego en Gaza

El rechazo de Israel al Gobierno español ha vuelto a quedar plasmado en el último movimiento del Gobierno de Benjamin Netanyahu: ha prohibido la presencia de cualquier miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el centro militar de Kiryat Gat, la sede que supervisa el alto el fuego en Gaza.

Así lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, que ha manifestado que Pedro Sánchez «ha perdido toda capacidad de servir como un actor útil en el plan de paz de Donald Trump».

«El Gobierno de Sánchez tiene un sesgo antiisraelí tan flagrante que ha perdido toda capacidad para servir como un actor útil en la implementación del plan de paz del presidente Trump y en el centro que opera dentro del marco de dicho plan», ha manifestado.

Según recoge The Times of Israel, Israel ya ha notificado a Estados Unidos y a España el veto al Gobierno de Pedro Sánchez.

Muchos países europeos, entre ellos España hasta ahora, tienen presencia en el centro militar de Kiryat Gat, desde donde se supervisa el alto el fuego en Gaza.

Este último veto de Israel supone un paso más en el conflicto diplomático con España. Las relaciones se fueron tensando con el rechazo de Pedro Sánchez de la guerra en Gaza, pese a que todo estalló con el masivo ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre y acabaron dinamitándose con el apoyo del Gobierno a Irán.