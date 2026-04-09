Israel clama contra España por la reapertura de su embajada en Irán: «Una vergüenza eterna»

Israel ha denunciado este jueves la reapertura de la embajada de España en Teherán, capital de Irán. Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno hebreo, Gideon Sa’ar, quien ha criticado la decisión del ejecutivo sanchista en medio del conflicto entre el régimen de los ayatolás y Estados Unidos e Israel.

«El régimen terrorista iraní está reanudando la ejecución de sus ciudadanos, manifestantes y disidentes políticos. España está reabriendo su embajada en Teherán. De la mano. Sin vergüenza. Una vergüenza eterna», ha publicado el dirigente político israelí a través de sus redes sociales.

La reapertura de la embajada en suelo iraní ha sido anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha explicado que la decisión responde a la intención del Gobierno de sumarse al «esfuerzo por la paz» en Oriente Medio aprovechando el alto el fuego de dos semanas acordado entre Washington y Teherán.

Albares ha precisado, durante una rueda de prensa minutos antes de su comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso, que el embajador designado para la misión es Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, a quien ha encomendado personalmente la reapertura de la sede diplomática. «Que nos sumemos desde todos los vectores que podamos, incluida la capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz», ha subrayado el ministro.

España había clausurado temporalmente su representación diplomática en Teherán a principios de marzo, en el marco de la escalada bélica en la región de Oriente Próximo desencadenada tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. La reapertura se produce en el contexto del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán, aunque los ataques de Tel Aviv contra el Líbano continúan e incluso han arreciado en las últimas horas.

Estados Unidos e Irán acordaron en la madrugada del miércoles un alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio: el anuncio se produjo cuando sólo quedaban 90 minutos para que expirara el ultimátum de Donald Trump al régimen de los ayatolás. El presidente estadounidense fue el primero en anunciar públicamente ese alto el fuego en Irán al aceptar «suspender los ataques» durante dos semanas, siempre que la dictadura iraní reabriera el estrecho de Ormuz «inmediatamente y de forma segura». Añadía que este acuerdo puede ser un paso previo hacia «la paz bilateral».