Albares anuncia la reapertura «inmediata» de la embajada española en Irán tras el alto el fuego en la guerra

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha anunciado este jueves que la embajada española en Teherán reabrirá de forma «inmediata». El ministro también ha subrayado que el embajador español en Irán, Antonio Sánchez-Benedito, también regresa a la capital iraní para continuar con sus funciones.

En declaraciones antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Albares ha explicado que toma esta decisión ante el «paréntesis» de dos semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos e Irán y con el fin de que «desde todos los vectores» impulsen ese esfuerzo por la paz.

«Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día», ha dicho el ministro.

El alto el fuego entre EEUU e Irán

Estados Unidos e Irán acordaron en la madrugada del miércoles un alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio: el anuncio se produjo cuando sólo quedaban 90 minutos para que expirara el ultimátum de Donald Trump al régimen de los ayatolás. El presidente estadounidense fue el primero en anunciar públicamente ese alto el fuego en Irán al aceptar «suspender los ataques» durante dos semanas, siempre que la dictadura iraní reabriera el estrecho de Ormuz «inmediatamente y de forma segura». Añadía que este acuerdo puede ser un paso previo hacia «la paz bilateral».

«Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas», anunció, y aseguró que «se tratará de una tregua bilateral».

Tras el anuncio de Trump de alto el fuego, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, difundió un comunicado en el que aseguraba que los persas aceptaban la tregua de dos semanas. «Si se detienen los ataques contra Irán, durante un período de dos semanas será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz», coordinado por el ejército iraní y con «limitaciones técnicas.

Por otro lado, Teherán ya ha avisado de que sólo aceptará el fin de la guerra si se firman las 10 exigencias que ha hecho llegar a la Casa Blanca a través de los mediadores paquistaníes. Éstas son esas condiciones, difundidas por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán: