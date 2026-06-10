Dimite el director general de Transparencia de Pérez Llorca tras ser imputado en el ‘caso Azud’

Jorge Bellver, hasta ahora director general de Transparencia de la Generalitat Valenciana, ha puesto este miércoles su cargo a disposición del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, tras confirmarse su imputación en el denominado caso Azud por la Audiencia Provincial de Valencia. Jorge Bellver ha remitido también una carta al PP de la Comunidad Valenciana en la que solicitaba la suspensión temporal de militancia. Una decisión adoptada 48 horas después de que el Comité de Derechos y Garantías y el PP valenciano del PP abrieran expediente informativo a Jorge Bellver.

Tal como publicó en su día OKDIARIO, un juzgado de Valencia investiga el caso Azud. Se trata de una trama corrupta que pagó supuestas mordidas a cambio de favores urbanísticos. El caso arranca en el Ayuntamiento de Valencia, donde se investiga el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública por adjudicatarias que habrían efectuado facturas ficticias, pero la investigación se ha extendido, también, a otras cuestiones. Entre ellas, a una presunta financiación irregular de los socialistas valencianos en la campaña de las elecciones al Ayuntamiento de Valencia en 2007 y a las generales de 2008 en esa misma circunscripción.

En octubre de 2025, el titular de Instrucción 13 de Valencia, el mismo juzgado que instruyó las diligencias previas del caso del supuesto encubrimiento de los abusos del que fuera marido de Mónica Oltra, citó a declarar en calidad de investigado a Jorge Bellver, dentro del caso Azud.

Esa citación fue recurrida por el propio Jorge Bellver en apelación. Y, por tanto, ante la Audiencia Provincial de Valencia. Pero la Audiencia ratificó la condición de investigado del ex parlamentario y ex concejal del Ayuntamiento de Valencia. Y esa circunstancia es la que ha determinado su dimisión ahora.

Antes, en el año 2022, el juzgado ofreció a Jorge Bellever personarse en la causa para ejercitar sus derechos como él estimara, lo que sucedió después de que el nombre de Jorge Bellver apareciera en una lista de regalos de que fue supuestamente objeto cuando ostentaba la responsabilidad de concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia. Pero el entonces parlamentario decidió no dar ese paso. Ahora, el juez ha decidido citarlo como investigado en la causa. Y ese hecho es el que ha provocado su salida de la política, del PP y de la Generalitat Valenciana.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha agradecido a Jorge Bellver los servicios prestados y ha puesto en valor la presunción de inocencia tras recibir una carta del director general dimitido en la que agradecía la confianza depositada en él durante este tiempo.