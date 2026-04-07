El índice S&P 500 acaba de registrar su mejor semana del año, con una subida del 3,4% impulsada por el cierre de posiciones cortas y la especulación sobre un posible final de las operaciones militares estadounidenses.

Este movimiento ha dejado al índice a apenas un 5,7% de sus máximos históricos, justo al inicio de abril, un mes que históricamente ha sido uno de los más favorables para la renta variable.

Sin embargo, para que este rebote se consolide, el mercado necesita reconstruir la confianza en una inflación a la baja, unas expectativas creíbles de relajación monetaria por parte de la Reserva Federal y la certeza de que los beneficios empresariales seguirán creciendo.

El principal riesgo a largo plazo, no es solo el petróleo, también la reacción de los bancos centrales y el mismísimo Trump.

Históricamente, gran parte del daño económico asociado a crisis energéticas proviene del endurecimiento monetario posterior. Subir tipos para combatir la inflación en este entorno aumenta el riesgo de cometer un error de política y provocar una desaceleración más profunda.

Desconfianza en el efecto Trump

La semana pasada volvió a evidenciar un patrón claro: optimismo al inicio, corrección al final. Hasta mediados de semana, el mercado descontaba un final próximo del conflicto, lo que impulsó las subidas. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, el tono cambió y volvieron las dudas.

Sin embargo, los inversores comienzan a mostrar fatiga ante los constantes cambios de mensaje desde la Casa Blanca. La capacidad del presidente para impulsar los mercados con declaraciones pierde eficacia en un entorno saturado de titulares.

La saturación de titulares se ha instalado, con un creciente ruido mediático y la confianza en su capacidad para reactivar los mercados está disminuyendo. Los constantes cambios de postura de las últimas semanas han mermado la capacidad, antes infalible, del presidente para sacar a la bolsa de las crisis.

En este contexto, las revisiones de los analistas han sido a la baja. El último ha sido Bankinter que baja la valoración del índice del -7,0%, que supone un potencial de revalorización de +13,2%.