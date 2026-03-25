El Ibex 35 rebota un 1,63% conforme avanzan las conversaciones de paz de Trump en Irán

Las bolsas mundiales han registrado subidas generalizadas impulsadas por una cierta desescalada geopolítica en las últimas horas.

El escenario de una posible estabilización en Irán ha reducido la incertidumbre y ha favorecido el apetito por el riesgo durante buena parte de la sesión.

No obstante, el optimismo se moderó conforme avanzaba el día debido a nuevas exigencias por parte de Irán y a ataques sobre infraestructuras críticas, lo que limitó las ganancias.

En este sentido, Irán rechazó una propuesta de alto el fuego estadounidense y respondió con sus propias cinco condiciones para poner fin a la guerra, según informaron medios iraníes.

Las condiciones de la República Islámica incluyen el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, reparaciones de guerra y garantías de que Estados Unidos e Israel no reanudarán sus ataques, exigencias que nos parecen poco probables, y que alejan un escenario optimista en el más corto plazo.

La presión políticia y principalmente financiera debido al incremento en los intereses de la deuda, podría ser lo que realmente presione a Trump a firmar la paz una vez compruebe que sus palabras ya no tienen el efecto deseado.

En España, el Ibex 35 se alineó con el comportamiento positivo del resto de mercados y logró recuperar el nivel de los 17.000 puntos, con la mayoría de sus valores en terreno positivo. El selectivo español sube un 1,63% hasta los 17.186 puntos.

Los farolillos verdes del Ibex

Destacaron especialmente los bancos (Sabadell y Santander por encima del 2%), las compañías vinculadas a materias primas y las constructoras, sectores que se ven favorecidos por la expectativa de que el conflicto pueda resolverse con rapidez y evitar un deterioro económico más profundo.

Entre los valores más destacados, Solaria continuó su buen comportamiento y se posiciona como uno de los mejores del año dentro del índice. La compañía sube un 4%.

La compañía se beneficia de las previsiones de mayor inversión en energías renovables, impulsadas por la necesidad de los gobiernos de reducir su dependencia energética exterior y apostar por fuentes más seguras.

Grifols lideró las subidas del Ibex durante buena parte de la sesión tras anunciar su intención de sacar a Bolsa en Estados Unidos una participación minoritaria de su negocio de Biopharma, una operación con la que busca, por un lado, captar recursos para reducir deuda y reforzar su balance y, por otro, poner en valor su principal activo en el mayor mercado mundial del plasma.

Grifols y Puig en el foco

El movimiento ha sido interpretado en clave estratégica, al permitir aislar y dar visibilidad a un negocio que concentra la mayor parte de los ingresos del grupo, aunque el mercado mantiene ciertas cautelas.

El éxito de la operación dependerá del momento elegido, de las condiciones financieras y del apetito inversor en un entorno de tipos elevados y dudas por el conflicto de Irán, lo que introduce incertidumbre sobre la valoración final y el impacto real en el desapalancamiento de la compañía.

En el lado negativo, Repsol se vio penalizada por la caída del precio del petróleo, mientras que Puig registró descensos tras una recogida de beneficios, después del fuerte impulso en la sesión anterior motivado por rumores de una posible fusión con Estée Lauder.

Wall Street retoma las subidas

En Estados Unidos, Wall Street volvió a cotizar al alza. Los inversores siguen apostando por una posible resolución del conflicto, a pesar de que persisten tensiones y episodios de violencia en la región. Cualquier señal adicional de distensión podría reforzar aún más el apetito por el riesgo.

En otros mercados la nota destacada ha sido la caída del precio del petróleo ante los avances por la paz, y un menor número de noticias sobre ataques a instalaciones energéticas.

También llama la atención la subida del precio del oro, en un entorno complicado en el corto plazo hasta que pase la guerra pero que volverá a servir de catalizador en el largo plazo una vez que los recortes de tipos vuelvan a la mesa de debate, la deuda sea más elevada, y los países aumenten su interés por diversificar.