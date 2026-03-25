El petroleo vuelve a tropezar y ya pierde un 6% hasta los 94 dólares

A las 9:45 horas de este miércoles, el brent, el crudo de referencia de Europa, bajaba de los 100 dólares hasta los 97,30 dólares por barril. Una hora después ya va camino de perder los 94 dólares por barril con una caída del 6%.

En la víspera, el brent se disparó un 4,55% (104 dólares), en una jornada muy volátil marcada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel e Irán.

Todo esto después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya asegurado que progresan las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, a pesar de que Teherán sigue negando que haya conversaciones.

Asimismo, Estados Unidos ha trasladado a Irán una propuesta de quince puntos para intentar poner fin a la guerra , de acuerdo con el diario The New York Times.

El movimiento del Brent refleja la sensibilidad del mercado energético frente a cualquier indicio de estabilidad o conflicto en una región clave para la producción y el transporte de hidrocarburos.

Caía con un escenario cada vez más frágil

En particular, los inversores siguen de cerca la situación en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula cerca de un tercio del comercio marítimo mundial de petróleo.

En paralelo, otros indicadores energéticos también mostraron retrocesos. El gas natural en Europa, referencia en el mercado TTF de Países Bajos, registró caídas superiores al 5%, consolidando una tendencia bajista en las últimas jornadas ante expectativas de menor presión sobre la oferta.

A pesar del descenso, analistas advierten que el escenario sigue siendo frágil. La continuidad de los enfrentamientos, la posibilidad de nuevos ataques a infraestructura energética o la participación directa de otros actores regionales podrían volver a tensionar los precios en el corto plazo.

En ese marco, organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía mantienen la atención sobre la evolución del conflicto y no descartan nuevas medidas, como la liberación de reservas estratégicas, para amortiguar eventuales shocks en el mercado.