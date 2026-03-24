El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha superado de nuevo este martes al cierre del mercado la barrera de los 100 dólares continuando con las fuertes oscilaciones después de que este lunes se desplomara un 17%, hasta los 93 dólares por barril, debido al anuncio de Trump de conversaciones «productivas» con Irán.

Por su parte, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba su precio más de un 4%, hasta los 92 dólares por barril.

Los mercados energéticos reaccionaron este lunes a la baja tras la publicación en redes sociales del inquilino de la Casa Blanca de conversaciones con la República Islámica de Irán en vistas a un posible acuerdo.

Sin embargo, la volatilidad y la tendencia alcista del crudo ha vuelto a poner el barril de Brent por encima de los 100 dólares, muy por encima de los 72 dólares por barril que marcaba antes del comienzo de la ofensiva de Israel y Estados Unidos, aunque todavía por debajo del récord de 119 dólares alcanzado hace varias semanas.

El desplome experimentado el lunes ha abierto las sospechas sobre la posible filtración de información privilegiada después de que alrededor de 580 millones de dólares (unos 500 millones de euros) cambiaran de manos apenas 15 minutos del anuncio del mandatario estadounidense.

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