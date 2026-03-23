El petróleo da la vuelta y cae un 13% tras el anuncio de Trump de un posible alto el fuego en Irán

El precio del crudo Brent se hunde un 13% y se negocia por debajo de los 100 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado un posible alto el fuego en Oriente Medio.

Mientras que la apertura situaba al barril alrededor de los 113 dólares. Las palabras de Trump han dado la vuelta al barril hasta traspasar la barrera de los 100 dólares, ahora en 96 dólares por barril.

Aunque parece que no está confirmado por medios iraníes, esto ha mejorado el ánimo de los inversores y ha provocado también el repunte de las bolsas. Tras la noticia, la bolsa española subía más de un 1% hasta rozar los 17.000 puntos.

Los analistas aseguran que la mejora de la comunicación entre ambos países puede suponer tanto que se descarte el ataque a instalaciones energéticas como un fin de la guerra más cercano, y los inversores ven ahora las amenazas de Trump como una de sus artimañas de negociación.

El mensaje de Trump sacude los mercados

«En cualquier caso, creemos que todavía puede haber mucha volatilidad porque este tipo de anuncios de Trump pueden venir con un desmentido por la otra parte negociadora, así como con otras amenazas que pongan nervioso al mercado», añade Javier Cabrera analista de XTB.

En definitiva, la volatilidad seguirá reinando hasta que se anuncie el fin oficial de la guerra y los precios del petróleo seguirán rondando los 100$ hasta que no se restablezca el tráfico en Ormuz y se descarten los ataques a instalaciones energéticas.

Trump asegura en un mensaje en su red social Truth que Estados Unidos e Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones «muy positivas y productivas» sobre la resolución total de sus hostilidades en Oriente Medio.

«En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso», ha detallado Trump.