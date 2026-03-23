El precio del petróleo de calidad de Brent, que es el que se usa como referencia en Europa, ha llegado a subir más del 2% este lunes, rozando los 109 dólares por barril. Momentos después, la cotización se ha relajado ligeramente, pero manteniéndose por encima de los 108 dólares. De esta forma, el crudo responde al ultimátum realizado por el presidente de Estados Unidos (EEUU) Donald Trump para intentar acabar de golpe la guerra.

Antes del inicio del conflicto bélico, el petróleo Brent se situaba alrededor de los 72 dólares. Sin embargo, todos los problemas de suministro energético y el cierre del Estrecho de Ormuz han causado un considerable repunte mundial.

Una subida que, en esta ocasión, viene motivada por las amenazas de Trump a Irán. El dirigente norteamericano aseguró que atacará las instalaciones energéticas iraníes si Teherán no facilita el tráfico en el Estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas que está a punto de acabar.

«En caso de un ataque a las centrales eléctricas, Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante (Israel) y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, al tiempo que atacaremos la infraestructura económica, industrial y energética de la que EEUU es accionista», ha contestado la Guardia Revolucionaria de Irán.

El precio del petróleo

Esto no sólo está afectando al petróleo en Europa, sino que los problemas también hacen mella en la economía del mayor productor global de esta materia prima. Así, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 2,3%, hasta los 100,50 dólares por barril.

El precio del petróleo Brent llegó la semana pasada a superar los 119 dólares después de los ataques contra refinerías en el marco de la guerra en Oriente Medio. En concreto, Irán atacó un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí de Ras Lafan, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil, también se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado (ya va por tres semanas) y por los problemas en el Estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula una quinta parte del gas y el petróleo mundial.

Todo esto está afectando al coste de la gasolina y el diésel que pagan los españoles en los surtidores, algo que ha provocado que el Gobierno tome la decisión de rebajar de urgencia los impuestos a estos productos.