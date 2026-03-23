Última hora de la Guerra de Irán en directo hoy 23 de marzo | Escalada de ataques de EEUU e Israel, ultimátum de Trump y situación en el estrecho de Ormuz
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el pasado 28 de febrero con bombardeos sorpresa sobre territorio iraní, continúa a finales de marzo en una fase de máxima intensidad y sin señales claras de desescalada. Washington y Tel Aviv mantienen su objetivo de debilitar la capacidad militar de Teherán, especialmente su programa de misiles y su industria nuclear, mientras Irán responde con ataques constantes con drones y proyectiles contra Israel y bases estadounidenses en la región.
El conflicto ya ha trascendido las fronteras iraníes y se ha extendido con fuerza a Líbano, donde Israel ha desplegado decenas de miles de soldados en su ofensiva contra Hezbolá, provocando cientos de muertos y más de un millón de desplazados. A nivel global, la tensión se concentra también en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte de petróleo y gas, que permanece parcialmente bloqueado, generando incertidumbre en los mercados y un pulso político entre Estados Unidos y sus aliados sobre quién debe garantizar la seguridad en la zona.
En este contexto, líderes internacionales advierten de que se entra en una “fase decisiva” del conflicto, con el riesgo creciente de operaciones terrestres dentro de Irán y una escalada aún mayor. Mientras tanto, la Unión Europea y otros actores internacionales intensifican la presión diplomática para lograr un alto el fuego que evite que la crisis humanitaria y económica alcance niveles aún más críticos en las próximas semanas.
Claves del conflicto:
- Guerra iniciada el 28 de febrero con bombardeos de EE. UU. e Israel sobre Irán
- Objetivo: debilitar el programa militar y nuclear iraní
- Respuesta de Irán con misiles y drones contra Israel y bases aliadas
- Escalada en Líbano con ofensiva israelí contra Hezbolá
- Más de un millón de desplazados y cientos de víctimas
- Estrecho de Ormuz semibloqueado y tensión en los mercados energéticos
- Riesgo de nuevas fases con operaciones terrestres
- Presión internacional para un alto el fuego y salida diplomática
Última hora del conflicto Irán-Israel-EEUU del 23 de marzo 2026
La guerra entre EE.UU., Israel e Irán cumple casi un mes con nuevos bombardeos israelíes en Teherán y respuestas iraníes que elevan el conteo de víctimas por encima de los 1.500. Trump advierte de «consecuencias irreversibles» si Irán bloquea Ormuz, mientras los precios de la gasolina superan los 3 euros/litro en España por el caos en el suministro global de petróleo. España acelera la repatriación de sus 4.200 ciudadanos varados y la UE debate sanciones ante el riesgo de recesión. Netanyahu promete «victoria total» en Líbano, donde Hezbolá resiste pese a miles de bajas.