El vicepresidente de EEUU Vance y Netanyahu hablan por teléfono para negociar un alto el fuego con Irán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha hablado este lunes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En la conversación, ambos líderes conversaron sobre avanzar para abrir un canal de negociaciones con Irán. Analizaron también los elementos clave que podrían formar parte de un pacto destinado a poner fin al conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, según un periodista de Axios.

A este respecto, Netanyahu, ha subrayado que cualquier acuerdo que alcancen EEUU e Israel tendrá en cuenta los «intereses vitales» de su país.

🚨סגן נשיא ארה״ב ג׳יי-די ואנס שוחח בטלפון היום עם ראש הממשלה נתניהו ודן עמו בנסיון לפתוח במו״מ בין ארה״ב לבין איראן, כך לפי מקור שמעורה בפרטים. המקור ציין כי ואנס ונתניהו דנו על המרכיבים של הסכם אפשרי לסיום המלחמה עם איראן https://t.co/ObparWASYR — Barak Ravid (@BarakRavid) March 23, 2026

De hecho, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró el pasado viernes que estaba considerando poner fin a la guerra, aunque fuentes estadounidenses indicaron que se preveían entre dos y tres semanas más de combates.

El primer ministro israelí, ha escrito en sus redes que: «El presidente Trump cree que hay opciones de aprovechar los grandes logros de las FDI -Fuerzas de Defensa de Israel- y de las fuerzas militares estadounidenses para hacer realidad los objetivos de la guerra en un acuerdo, un acuerdo que incluya nuestros intereses vitales», ha afirmado en un discurso publicado en redes sociales. En su conversación con su «amigo» Trump, Netanyahu ha insistido en que «vamos a proteger nuestros intereses vitales en cualquier acuerdo».

Sin embargo, ha subrayado que «seguimos atacando tanto en Irán como en Líbano». «Estamos desmantelando metódicamente el programa de misiles y el programa nuclear y seguimos golpeando fuerte a Hezbolá», ha explicado aludiendo al partido-milicia chií libanés. Así, ha destacado que «eliminamos hace unos días a otros dos científicos nucleares más».

Trump y el fin de la guerra en Irán

Esta mañana, Trump ha anunciado este lunes que ha ordenado que se pospongan todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní, ampliando a cinco días. Esta decisión, asegura, está motivada por una serie de conversaciones «muy positivas y productivas» que la nación norteamericana lleva manteniendo con Irán «durante los últimos días».

«He ordenado al Departamento de Guerra que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso», ha indicado Trump a través de sus redes sociales.

La decisión supone un giro notable en el contexto de la escalada de tensión entre Washington y Teherán, en el que la Casa Blanca había dado este sábado un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se expusiera a bombardeos contra instalaciones energéticas.

Ahora las tensiones se diluyen ante un mensaje en el que Trump anuncia con optimismo una posible paz en Oriente Medio. «Me satisface informar que Estados Unidos e Irán han tenido durante los últimos dos días unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Próximo», ha dicho el presidente estadounidense.