El misterio del «8647» en la explanada del Capitolio, el número que se interpreta como una amenaza contra Trump

Otra vez aparece el misterioso «8647», el número que se interpreta como una amenaza contra Donald Trump, presidente de EEUU, el 47 presidente, en concreto… Este fin de semana la Policía de Washington D.C. comenzó a investigar un extraño hallazgo en los terrenos del National Mall (la Explanada Nacional), entre el Capitolio y el monumento a Lincoln, cerca del Monumento a la Segunda Guerra Mundial.

Desde lo alto del Monumento a Washington, un fotógrafo de Reuters captó unas grandes marcas en el césped que formaban claramente el número «8647» (aunque el 6 y 4 no estaban completamente definidos). La Policía de Parques de EEUU y la Guardia Nacional acudieron al lugar, tomaron muestras del césped e iniciaron una investigación.

Las autoridades y el Gobierno de Donald Trump interpretan este número como una posible amenaza contra el presidente, que ocupa actualmente su segundo mandato como el presidente número 47 de Estados Unidos. El Departamento del Interior ha asegurado que se toma «muy en serio cualquier amenaza contra el presidente».

¿Qué significa el «8647»?

El número «8647» se interpreta en EEUU como una combinación de dos cifras:

86: es un término coloquial del argot de la hostelería estadounidense que significa «eliminar», «desechar», «echar» o «quitar de la lista». En contextos más agresivos, algunos lo interpretan como «matar» o «deshacerse de alguien de forma definitiva».

47: es una referencia directa a Donald Trump como el presidente número 47 de EEUU.

Por tanto, «8647» se interpreta como «elimina al 47» o «deshazte de Trump».

Aunque en círculos opositores se ha utilizado como una forma simbólica de protesta política (similar a cómo se empleó anteriormente el «8646» contra Joe Biden cuando era el presidente número 46), el Gobierno actual y el Departamento de Justicia consideran que esta expresión puede constituir una incitación a la violencia.

El caso de James Comey, ex director del FBI

Este número ya había generado una gran polémica en mayo del año pasado. Entonces, el ex director del FBI James Comey publicó en Instagram una foto de unas conchas marinas en una playa de Carolina del Norte que formaban claramente «8647». La acompañó con un texto inocente: «Cool shell formation on my beach walk» («una formación chula de conchas en mi paseo por la playa»). Poco después borró la publicación.

El Departamento de Justicia de EEUU presentó cargos contra James Comey, acusado originalmente en noviembre de 2025, pero el tribunal desestimó el caso. Posteriormente, en abril de este año, Comey fue acusado por segunda vez por la misma presunta amenaza contra Trump y por ignorar el riesgo que supuestamente creaba la publicación de los números «8647». Comey ha negado hasta el momento cualquier intención de amenazar al presidente.