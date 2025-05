Un ex director del FBI publica un críptico tuit sugiriendo asesinar a Trump

El llamado ‘Estado profundo’ -cuya columna vertebral son siempre las agencias de inteligencia- va ya a calzón quitado contra sus enemigos, a cara descubierta. Lo último ha sido un críptico post en la red social Instagram del ex director del FBI y bestia negra de Trump en su primera campaña electoral, James Comey.

“Bonita formación de conchas en mi paseo por la playa”, escribe Comey, junto a la foto de unas conchas deliberadamente dispuestas formando una extraña cifra, 86 47.

La reacción en X, antes Twitter, ha sido abrumadora. El primogénito de Trump, Donald Jr., levantó la liebre para muchos al escribir, retuiteando el mensaje del ex director del FBI: “Sencillamente James Comey pidiendo casualmene que asesinen a mi padre. Esto es lo que adoran los medios demócratas. ¡¡¡¡Demencial!!!”.

WOW!

Former FBI Director James Comey @Comey just posted this on his Instagram 2 hours ago, with the caption “cool shell formation on my beach walk”. It’s a pic of shells in the form of “86 47”.

This is a call for the assassination of President Trump by the former FBI Director! pic.twitter.com/Q4qIBbvvmt

— Laura Loomer (@LauraLoomer) May 15, 2025