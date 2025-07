Sale a la luz el verdadero motivo por el que Cristiano Ronaldo no fue al funeral de Diogo Jota

Cristiano Ronaldo ha recibido muchas críticas por no acudir al funeral de Diogo Jota y André Silva, y su hermana, Katia Aveiro, ha salido en su defensa y desveló los motivos por los que la estrella del Al Nassr decidió no ir. «El fanatismo cansa, las críticas son inútiles. La sociedad está enferma. Todos tenemos familia», comenzó diciendo una de las dos hermanas del delantero portugués, muy molesta por los comentarios contra el ex del Real Madrid.

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el funeral de Diogo Jota y André Silva fue una de las más sonadas, y eso provocó que algunos lo criticaran en redes sociales. Esto no gustó nada a Katia Aveiro que publicó una serie de mensajes en sus redes atacando a todos aquellos que han criticado la ausencia del capitán de Portugal: «Es absurdamente vergonzoso ver cómo los canales de televisión, los comentaristas y las redes sociales enfatizan una ausencia en lugar de honrar con respeto el dolor de una familia mutilada, destruida por la pérdida de dos hermanos. Incluso me avergüenza verlo. Es lamentable».

«Sobre el dolor, la familia y el apoyo real… Nunca sabrás lo que significa hasta que lo experimentes. Cuando murió mi padre, además del dolor de la pérdida, tuvimos que lidiar con una avalancha de cámaras y curiosos en el cementerio y dondequiera que íbamos. Fue una destrucción total en un cementerio nunca antes visto, sin ningún respeto, y no fue para rendir homenaje, como podrán imaginar», añadió, antes de destacar que «al funeral asistieron los presidentes y el seleccionador Luiz Felipe Scolari. No recuerdo haber visto a ninguno. Probablemente me saludaron, estaba cegada por el dolor».

Unos minutos más tarde, la hermana de Cristiano Ronaldo publicó una imagen del futbolista rodeado de fotógrafos en el Mundial de 2022, con un mensaje directo a sus críticos: «Querían un circo, se equivocaron profundamente. El respeto por los demás es invisible».

Katia defiende a Cristiano

En unos vídeos publicados en sus historias de Instagram, Katia Aveiro explicó por qué su hermano no acude a funerales, bodas ni cumpleaños de amigos o familiares: «Mi hermano no puede ir a bodas porque en una boda se perdería el foco del verdadero sentido de un matrimonio. Mi hermano no puede, por ejemplo, a una fiesta de un sobrino o un evento mío, porque también se perdería el foco».

«Mi hermano no puede ir a un café o a una terraza por razones obvias. Mi padre, cuando falleció, ya hace 19 años, no existía la información que hay hoy en día, no existían las redes sociales como ahora. Y no hubo respeto. Estamos hablando de hace 19 años y no hubo ningún respeto, y fue nuestro padre quien falleció. Imagina que mi hermano hubiese ido al velorio de Diogo y de André. No vamos a ser hipócritas. No sean hipócritas», añadió sobre el motivo por el que no fue Cristiano Ronaldo al funeral de su amigo Diogo Jota.

«Los mismos que están criticando son los que siempre han criticado. Son los que antes decían: “¿Qué está haciendo en la selección? Ya no debería estar, tiene que dar lugar a los más jóvenes”. Y ahora dicen: ‘Ay, el capitán no fue al funeral’», agregó la hermana del futbolista portugués.

«¿Pero quién está hablado de fútbol? Esto no se trata de fútbol, se trata de una familia que perdió a dos personas: dos hijos, un marido, un novio, un padre, un amigo, un primo, un nieto… en este caso, dos. O sea, no estamos hablando de fútbol. Aquí no existe capitán, no existe eso. Existe la realidad. Dejen de ser hipócritas. Es feo, queda feo», explicó.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo sí que le rindió homenaje a Diogo Jota en redes sociales. El capitán de Portugal le escribió un mensaje muy bonito en su perfil oficial de Instagram tras enterarse de su muerte: «No hace sentido, aún estábamos juntos en la selección… Descansen en paz, Diogo y André. Os vamos a echar de menos». Además, según los medios ingleses, el luso le envió un mensaje a la familia de Diogo y André.